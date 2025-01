Patrocinadora do Ceará entra na lista de bets autorizadas pelo Governo Federal

A Esportes da Sorte, bet que é patrocinadora máster do Ceará, entrou na noite da última quarta-feira (22) na lista de casas de apostas autorizadas pelo Governo Federal a atuar em território nacional. A bet estava fora da lista desde outubro de 2024.

De acordo com comunicado, a Esportes da Sorte confirmou que recebeu a licença de prazo de cinco anos da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), que regulamenta as empresas autorizadas a operar apostas de quota-fixa no Brasil.

Atualmente, existem dois grupos de bets integrando a lista do Ministério da Fazenda: empresas autorizadas a ofertar apostas de quota fixa em âmbito nacional e empresas ofertando apostas de quota fixa em âmbito nacional em razão de determinação judicial. A Esportes da Sorte está no segundo grupo.

Legenda: Uniforme do Ceará com o patrocínio da Esportes da Sorte Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

De acordo com o documento do Ministério da Fazenda, a Esportes da Sorte é uma das empresas explorando a modalidade lotérica de aposta de quota fixa em âmbito nacional em razão de determinação judicial. O processo judicial ligado à empresa está tramitando em segredo de justiça.

O contrato entre Ceará e Esportes da Sorte foi firmado em maio de 2024 e tem duração total de 32 meses, sendo válido até o final da temporada 2026. O valor do patrocínio será de R$ 46 milhões, o maior da história do clube cearense.

A Esportes da Sorte não havia aparecido na lista de bets liberadas para atuar no Brasil divulgada em outubro. Sendo assim, ficou proibida de atuar em território nacional, o que deixou torcedores do Ceará preocupados em relação ao contrato de patrocínio com o clube.

Legenda: O Ceará é patrocinado pela 'bet' Esportes da Sorte Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Nos meses seguintes, o caso ganhou inúmeros desdobramentos, com aprovações em loterias estaduais, proibições por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e contínua ausência na lista do Governo Federal, o que foi resolvido na última quarta (22).

“Reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável e com o mercado legal e suas consequências benéficas para os consumidores e toda cadeia de serviços que envolvem o setor”, reforçou a empresa, que patrocina o Ceará desde 2024.