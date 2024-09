Operação que prendeu influencer Deolane investiga bet patrocinadora master do Ceará

A casa de apostas Esportes da Sorte, patrocinadora master do Ceará, está no centro das investigações de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, que resultou na prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra na manhã desta quarta-feira (4).

Procurado pela reportagem do Diário do Nordeste, o Ceará informou que tem conhecimento da situação, aguarda o desenrolar das investigações, mas que prefere não se manifestar até a conclusão da operação e das investigações.

Já a Esportes da Sorte ratificou seu “seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais”, através de uma nota publicada nesta quarta-feira.

A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia. Esportes da Sorte Casa de apostas

PRISÃO DE DEOLANE BEZERRA

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa, na manhã desta quarta-feira (4), em Recife, Pernambuco, durante uma operação da Polícia Civil do estado nordestino contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A detenção foi confirmada pela corporação à TV Globo. A empresária foi capturada em um endereço no bairro de Boa Viagem e encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados.

Solange Alves Bezerra Santos, mãe de Deolane Bezerra, também foi presa na operação deflagrada nesta quarta-feira. Assim como a filha, ela é suspeita de participação em um esquema voltado à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada por Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, nos stories do Instagram.

Além do mandado contra a influenciadora, os agentes de segurança cumpriram outras 18 ordens de prisão e 24 de busca e apreensão, em Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).