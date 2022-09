Parceiro do Flamengo, Grêmio Recreativo é o primeiro time do Ceará a adotar o modelo SAF

O Grêmio Recreativo Pague Menos tornou-se o primeiro time cearense a adotar o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e, em breve, vai se chamar Tirol CEFAT. O clube é parceiro do Flamengo na captação de novos talentos da modalidade. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (29), no CT do Tirol, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

Recém-criado no futebol estadual, o Tirol CEFAT (Centro de Formação de Atletas do Tirol) fica na comunidade do Tirol. A filiação à FCF ocorreu em 2018 como time amador. Assim, a equipe disputou o Campeonato Cearense de Futebol nas categorias sub-15 e sub-20.

A equipe se profissionalizou em 2021, quando disputou a Série C do Cearense. Atualmente, o time está na segundona da competição.

"Eu tive um sonho de um dia pegar toda a garotada aqui da região, que é carente, e protegê-las para que tenham um futuro melhor. Temos uma parceria com o IFCE, onde fortalecemos a parte teórica, pois além de atletas, precisamos formar essas pessoas como cidadãos, esse é o nosso sonho como centro de formação", disse Deusmar Queirós, presidente do clube.

O clube ainda está em processo de mudança de nome na CBF, por isso ainda é tratado como G.R. Pague Menos. A transformação em SAF foi celebrada pelo presidente da FCF, que também compareceu ao evento.

"Fico muito feliz em poder acompanhar de perto todo esse processo do Pague Menos em se tornar a primeira SAF do estado. É mais uma equipe com trabalho solidificado que chega com força para brigar em competições estaduais e nacionais", ressaltou Mauro Carmélio.

PARCERIA COM O FLAMENGO

Em maio, o CEFAT/Tirol firmou contrato com o time carioca e será um dos pólos de captação de novos talentos nas regiões Norte e Nordeste. O acordo inclui avaliação, formação e captação de novos talentos. O Flamengo também terá prioridade nas negociações. Além disso, intercâmbios entre os profissionais dos dois clubes.

“A gente percebeu o tamanho do potencial da região e principalmente o trabalho que eles faziam aqui. O Flamengo, ao longo dessa gestão, começou a pensar como a gente pode retribuir, como a gente pode elevar nossa marca, usar nossa marca para ajudar um pouco a sociedade, ajudar as pessoas. Começamos a fazer um trabalho no Rio, em 2019, para buscar parcerias para trabalhar com jovens mais carentes. Hoje estamos dentro de 40 comunidades, somos parceiros das 28 vilas olímpicas do Rio, além dos projetos do futebol feminino. Pensamos em fazer isso fora do Rio e buscamos parceiros para ser clube formador, nosso polo de captação”, explicou Vitor Zanelli, vice-presidente do Futebol de Base e do Feminino do Rubro-negro.

