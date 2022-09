Gabigol dá camisa do Flamengo para torcedora do Fortaleza e provoca: 'maior torcida do estado'

Atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, repostou um vídeo em que presenteia uma torcedora do Fortaleza com a camisa dele. As imagens, divulgadas numa rede social nesta quinta-feira, mostram a moça comemorando ao receber o item do ídolo do time rubro-negro.

As imagens foram inicialmente publicadas por perfis de torcedores da equipe carioca e repostada pelo jogador. Na publicação, ele provoca ao escrever: 'A maior torcida do estado.'

A camisa é entregue ao final do jogo, enquanto o jogador deixava o campo. A moça aparece alegre com o presente e mostra o item para as câmeras.

Legenda: Gabigol comemora gol diante da torcida do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Tricolor do Pici venceu o Rubro-Negro nesta quarta-feira, por 3 a 2, na Arena Castelão. Gabigol marcou os dois gols do Flamengo e celebrou o momento diante da torcida adversária. Pedro Rocha (2) e Caio Alexandre fizeram para os anfitriões. Mais de 48 mil torcedores estiveram na Arena Castelão.

Após o duelo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba também provocou o atacante do Flamengo. Em transmissão ao vivo nas redes sociais do Leão, oo jogador repetiu o gesto de comemoração do camisa 9 do Flamengo e disse: 'Boa viagem, Gabigol..."

Com o resultado, o Tricolor do Pici soma 34 pontos e está em 14º na tabela. O próximo adversários será o Goiás no sábado (1), fora de casa. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Bragantino no Maracanã.

