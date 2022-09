Vojvoda explica mudanças e destaca postura do Fortaleza contra o Flamengo: 'atitude foi outra'

Estudo do adversário e comprometimento dos jogadores. Para o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, esses foram os principais fatores para a vitória do Tricolor contra o Flamengo por 3 a 2, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (28). Mais de 48 mil torcedores testemunharam a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda vencer o Rubro-Negro carioca e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

“Estudamos bem o adversário, como sempre. Também analisamos nosso rendimento nas últimas partidas. Sabíamos que eles juntavam muita gente no meio campo, e eu queria também proteger essa zona. Começamos com uma linha de cinco ou de quatro, com alas como o Capixaba e o Crispim. E o Crispim se convertia em um quarto volante para igualar no meio deles. O resultado também foi importante porque vínhamos perdendo e no intervalo corremos risco com um atacante a mais. E essas cinco mudanças que fizemos, foram pelas duas coisas: porque na última partida com o Juventude não tínhamos respondido bem e porque o adversário (o Fla) necessitava desse tipo de escalação”, explicou Vojvoda.

O Leão abriu o placar com Pedro Rocha. Em seguida, Gabigol marcou duas vezes para o Flamengo ainda no 1º tempo. Na volta, Pedro Rocha empato e Caio Alexandre fechou a conta aos 48 minutos. Vojvoda ressalta a atitude do time em campo.

“O Fortaleza teve vontade de ganhar o jogo. Mais no segundo tempo. A atitude foi outra. É nosso campo, nossos torcedores, nós não aceitamos. Logicamente o Flamengo queria ganhar, mas o Fortaleza fez muitas coisas para ganhar o jogo. Uma entrada de Galhardo, de Otero com bola parada, uma de Depietre com sua velocidade, de Moisés no intervalo. Último minuto uma entrada de Romero que é um goleador. E depois a troca de Sasha, pois também necessitávamos sustentar essa força no meio do campo. Acho que o time do Fortaleza teve coragem de ir buscar os três pontos, e o futebol, neste caso, premiou nosso time”, disse o argentino.

Campanha de recuperação

No returno, o Tricolor do Pici começou a fazer uma campanha de recuperação no campeonato. Porém, vinha numa sequência de três jogos sem vitórias. Perdeu para Botafogo e Fluminense, e empatou com o Juventude. Diante do Fla, encerrou a sequência negativa.

“Acho que o espectador que não era torcedor do Fortaleza e do Flamengo, poderia desfrutar deste jogo. E para o torcedor de Fortaleza ou Flamengo, era um jogo muito vibrante. Eu estava muito perto do campo. E essa situação é a paixão que tem o futebol. E eu, em determinados momentos, vivo. Eu estava assistindo um jogo que eu sentia que o Fortaleza poderia ganhar... Meu pensamento era que íamos ganhar o jogo porque eu sentia que era o momento de ganhar”, disse o técnico.

Com o resultado, o Tricolor do Pici soma 34 pontos e está em 14º na tabela. Os próximos adversários serão Goiás e Athletico-PR, fora de casa. Para os confrontos, o treinador tricolor mantém pés no chão.

“Três pontos servem muito. Mas esses três pontos são iguais aos próximos três que vão estar em jogo. Então, nossa mentalidade tem que ser essa. Precisamos de pontos e para conseguir pontos temos que manter comportamentos do que fazemos na concentração, os defensivos, ofensivos e fazer uma partida inteligente, mas com essa atitude que hoje o time demonstrou”, finalizou

