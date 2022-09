Com gol no fim, Fortaleza vira e vence Flamengo na Arena Castelão pela Série A

O Fortaleza venceu o Flamengo por 3 a 2, nesta quarta-feira (28), pela 28ª rodada da Série A. Na Arena Castelão, o time cearense abriu o placar com Pedro Rocha, sofreu a virada com gols de Gabigol na etapa inicial, mas buscou resultado e fez com Pedro Rocha e Caio Alexandre, aos 48 do 2º tempo. O placar encerrou a sequência do Leão de três jogos sem vitória: antes, teve empate com Juventude e derrotas para Botafogo e Fluminense.

Na tabela de classificação, saltou para 12º colocado, com 34 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Goiás no sábado (1º), no estádio Serrinha, em Goiânia/GO, às 19h.

Fortaleza x Flamengo | Veja como foi o tempo real

A linha do tempo

0-15m do 1°T | O Fortaleza iniciou o jogo com muitas novidades, como Tinga, Pedro Rocha e Lucas Crispim. No 4-3-3, buscou trabalhar a posse e acelerar no último terço. O Flamengo tinha um ataque alternativo, mas assustou logo aos 3, com Victor Hugo infiltrando na área e chutando para fora. A resposta leonina foi dois minutos depois, com Pedro Rocha finalizando travado na marcação.

15-30m do 1°T | O Flamengo cresceu no jogo e ficou com a posse de bola: 70% x 30%. O Fortaleza ficou na formação 4-4-2 e apostou no contra-ataque. Aos 17, a estratégia surtiu efeito. Pedro Rocha recebeu na esquerda, driblou David Luiz, invadiu a área em velocidade e marcou um golaço: 1x0. Aos 20, Capixaba levantou para Galhardo, que cabeceou para a defesa do goleiro Santos.

Legenda: Fernando Miguel foi deslocado por Gabigol na cobrança de pênalti Foto: Thiago Gadelha / SVM

30-51m do 1°T | O Flamengo tinha a posse e se lançou ao ataque em busca do resultado. Aos 31, Gabigol recebeu na esquerda, acelerou contra Benevenuto e chutou alto. Fernando Miguel se posicionou, mas falhou no momento da defesa: 1x1. Na sequência, a partida ficou mais truncada. Aos 48, no entanto, Benevenuto chegou atrasado e derrubou Matheusão na área: pênalti. Gabigol cobrou e garantiu a virada rubro-negra no encerramento do 1º tempo: 1x2.

Intervalo

0-15m do 2°T | Na volta do intervalo, Vojvoda colocou Moisés na vaga de Ronald e mudou o esquema para 4-3-3. A equipe tenta uma postura mais ofensiva. Aos 4, em escanteio, Brítez subiu alto e cabeceou para fora. Aos 6, com grande jogada entre Thiago Galhardo e Tinga, a bola ficou com Pedro Rocha, que bateu de primeira e marcou o segundo gol no jogo: 2x2 no Castelão.

Legenda: Thiago Galhardo atuou mais centralizado no ataque e participou bem do jogo Foto: Thiago Gadelha / SVM

15-30m do 2°T | A partida ficou em aberto, com o Fortaleza mais agressivo. Dorival mudou os laterais (Rodinei e Filipe Luís) para renovar o fôlego e retomou o controle. Aos 21, após um cruzamento da esquerda, João Gomes ficou com o rebote e chutou colocado, com efeito, para fora. O Leão resistiu à pressão e tentou o contra-ataque na reta final, com Depietri entrando em campo.

30-51m do 2°T | Sem controle do jogo, Vojvoda chamou Otero e Lucas Sasha para reforçar o meio-campo. Apesar das mexidas, as chances de gol ficaram mais escassas. Aos 39, Otero chutou forte em cobrança de falta para defesa do goleiro Santos. Aos 42 e 44, com escanteios e faltas, Otero exigiu intervenções do arqueiro. Na pressão total, o Leão venceu com gol aos 48: Moisés chutou para defesa de Santos. No rebote, Caio Alexandre estufou as redes e sacramentou a vitória.

Escalações

Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha) e Ronald (Moisés); Thiago Galhardo (Silvio Romero), Pedro Rocha (Depietri) e Lucas Crispim (Otero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

| Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha) e Ronald (Moisés); Thiago Galhardo (Silvio Romero), Pedro Rocha (Depietri) e Lucas Crispim (Otero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Flamengo | Santos; Rodinei (Matheusinho), David Luiz, Leo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, João Gomes, Victor Hugo (Diego) e Matheus França (Pedrinho); Gabigol e Matheusão (Petterson). Técnico: Dorival Júnior.

Ficha técnica | Fortaleza 3x2 Flamengo (em tempo real)

Competição: Série A do Brasileiro | 27ª rodada.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza/CE.

Data: 28 de setembro de 2022, quarta-feira.

Horário: 19h (de Brasília).

Transmissão: Premiere, Sportv, Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste.

Gols: Pedro Rocha aos 17' 1T (1x0), Gabigol aos 31' 1T (1x1), Gabigol aos 48' 1T (1x2) e Pedro Rocha aos 06' 2T (2x2) e Caio Alexandre aos 48' 2T (3x2)

Cartão amarelo: Pedro Rocha (Fortaleza); Léo Pereira, Thiago Maia, João Gomes e Diego (Flamengo).

