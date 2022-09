Juninho Capixaba provoca Gabigol após vitória do Fortaleza contra Flamengo: 'boa viagem'

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba provocou o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, após a vitória do Fortaleza nesta quarta-feira (28) pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em transmissão ao vivo nas redes sociais do Tricolor do Pici, o atleta, de 25 anos, fez o gesto do camisa 9 rubro-negro quando balança às redes adversárias, dizendo: “boa viagem, Gabigol… meu “ovo” pra ele”.

Durante a partida, Gabriel Barbosa provocou os torcedores do Fortaleza ao comemorar os dois gols marcados em direção dos tricolores.

A vitória tricolor contou com a participação de 46.266 torcedores. O resultado distanciou o Fortaleza da zona de rebaixamento. Com 34 pontos, ocupa a 14ª colocação.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil