Em processo para se tornar primeira SAF do Estado, time cearense firma parceria com o Flamengo

O Grêmio Recreativo Pague Menos/Tirol, que está disputando a Série B do Campeonato Estadual, está em processo para se tornar a 1ª Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do futebol cearense. Enquanto isso, já firmou uma parceria de peso: o Flamengo.

O clube cearense assinou contrato com o Rubro-Negro carioca para servir como base de captação de jovens jogadores nas regiões Norte e Nordeste.

A parceria prevê captação, avaliação a formação de atletas para as categorias de base do time carioca. O acordo prevê também a troca de experiências entre os dois clubes com intercâmbios entre os profissionais das duas agremiações.

O Grêmio Recreativo Pague Menos/Tirol é um clube gerido pelo empresário Deusmar Queirós, fundador da rede de farmácias Pague Menos, e tem um trabalho voltado para a revelação de jovens jogadores. Apesar de novo, o projeto já vem apresentando bons resultados. No Campeonato Cearense Sub-20, o time foi vice-campeão, perdendo apenas para o Ceará na final.

Legenda: O Grêmio Recreativo Pague Menos/Tirol faz trabalho de base focado na revelação de jovens valores Foto: Reprodução/Twitter

"Estou muito feliz de estar com o Deusmar, fazendo essa parceria de clube captador e para desenvolvimento de novos atletas com o Flamengo. A gente tendo esse grande parceiro. Para mim, é um privilégio", disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

SAF

Legenda: Deusmar Queirós e Rodolfo Landim estiveram à frente das negociações da parceria Foto: Divulgação

Está avançado o processo para que o Grêmio Recreativo Pague Menos/Tirol se torne a 1ª SAF do futebol cearense. Embora haja procedimentos burocráticos a serem finalizados antes, já há uma autorização interna para a constituição.

O time já teve aprovação do conselho e deu entrada junto aos órgãos competentes, mas ainda aguarda a conclusão do processo.

Enquanto isso, ocupa a 3ª colocação na Segunda Divisão do Campeonato Cearense, com quatro pontos conquistados em duas rodadas disputadas.