Palermo exalta vitória do Fortaleza e reação na Série A: ‘não vamos nos entregar’

O Fortaleza venceu o Bahia por 3 a 2, nesta quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada da Série A de 2025. Em campo, um resultado que trouxe esperança para o time cearense na luta contra o rebaixamento restando quatro jogos para o fim da competição. Em coletiva, o técnico argentino Martín Palermo exaltou o desempenho tricolor e pediu para a torcida acreditar na equipe.

“Acredito que a vitória foi mais que merecida, importantíssima para o momento e para o time. De novo, agradeço aos jogadores por como continuam se entregando, como continuam lutando cada partida até o final. E, como dissemos desde o primeiro momento, não vamos nos entregar. A equipe continua respondendo, e o que precisamos é que a torcida continue confiando" Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Com o resultado, o Leão subiu para a 18ª posição, com 34 pontos. O primeiro time fora do Z-4 é o Santos, em 16º, com 37. Deste modo, a equipe pode tentar sair da zona caso vença o Bragantino no meio de semana e o Peixe seja derrotado pelo Internacional na segunda (24), às 21h, no Beira-Rio. Além disso, o Fortaleza também torce para um tropeço do Vitória-BA frente ao Sport, domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro. O Rubro-Negro é o 17º, com 36.

"A equipe evoluiu, melhorou muito. Hoje, a proximidade na pontuação é bem menor, são três pontos, com 12 pontos ainda por disputar. Então acho que, obviamente, não podemos confiar contra nenhum adversário que temos pela frente. Acho que precisamos continuar mostrando aquilo que temos feito, jogo a jogo. Continuamos conseguindo coisas importantes na questão dos gols, que era uma falha significativa no início da minha chegada. Acho que a equipe hoje está se completando em tudo”. Martín Palermo Técnico do Ceará

O Fortaleza volta a campo na quarta (26), às 19h, diante do Bragantino, fora de casa. Até o fim da competição nacional, o Leão também encara o Atlético-MG (C), Corinthians (C) e o Botafogo (F).