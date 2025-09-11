Palermo é regularizado e já pode comandar Fortaleza contra Vitória, na Arena Castelão
Novo técnico do Leão irá estrear com promessa de Castelão lotado
O treinador argentino Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, foi regularizado na manhã desta quinta-feira (11) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a sua presença no jogo contra o Vitória para comandar o Leão na beira do campo está confirmada.
O Fortaleza aguardava a emissão do seu visto de trabalho e do seu visto de residência para então poder ser regularizado junto à CBF.
Apesar disso, o treinador tem comandado os treinamentos do elenco do Fortaleza no Pici. Palermo teve a semana livre para preparar sua equipe para o confronto direto contra o Vitória, pela Série A do Brasileirão. O jogo será na Arena Castelão.
