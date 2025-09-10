Diário do Nordeste
Sócio gratuito do Fortaleza está disponível contra o Vitória e mais de 3 mil já fizeram check-in

Serão destinados 5 mil assentos para jogo de sábado e Leão já chegou a 55 mil sócios

Escrito por
Brenno Rebouças e Ian Laurindo* brenno.reboucas@svm.com.br e ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 21:46)
Jogada
Legenda: Com 5 mil assentos destinados ao plano para jogo de sábado, 3.545 já foram ocupados
Foto: Ismael Soares/SVM

A partida entre Fortaleza e Vitória, realizada neste sábado (13), será a primeira em que os sócios torcedores do plano de gratuito do Fortaleza, o Pra Todo Tricolor, poderão acesssar o estádio das três possíveis no ano. Com 5 mil assentos destinados ao plano, mais de 3 mil já confirmaram presença para o duelo. Sendo este o primeiro de três jogos restantes de 2025 que torcedores do programa podem ir.

Divulgado na última sexta-feira (5), tendo seis dias desde o lançamento oficial, o plano já conta com mais de 15.000 inscritos. Destinado para pessoas que não podem aderir aos planos pagos no momento, tidos como possíveis futuros associados, os torcedores terão a quarta prioridade no check-in, antes do público geral, mas depois dos demais planos pagos. Vale ressaltar que pessoas já cadastradas em outros planos não podem fazer parte do lançamento de cunho social. 

Com 5 mil assentos destinados ao plano, mais de 3 mil já confirmaram presença para o duelo. Para quem for do plano e comparacer ao duelo entre Fortaleza e Vitória, será permitida a ida para mais duas outras partidas do Leão na temporada de 2025. Já foram confirmados mais de 20.000 torcedores presente para o confronto.

As equipes se enfrentam neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão. Em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida vai marcar a estreia de Martín Palermo no comando do Leão. O Tricolor ocupa a 19ª posição, sendo o vice-lanterna da competição, com 15 pontos.

