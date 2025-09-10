Sócio gratuito do Fortaleza está disponível contra o Vitória e mais de 3 mil já fizeram check-in

A partida entre Fortaleza e Vitória, realizada neste sábado (13), será a primeira em que os sócios torcedores do plano de gratuito do Fortaleza, o Pra Todo Tricolor, poderão acesssar o estádio das três possíveis no ano. Com 5 mil assentos destinados ao plano, mais de 3 mil já confirmaram presença para o duelo. Sendo este o primeiro de três jogos restantes de 2025 que torcedores do programa podem ir.

Divulgado na última sexta-feira (5), tendo seis dias desde o lançamento oficial, o plano já conta com mais de 15.000 inscritos. Destinado para pessoas que não podem aderir aos planos pagos no momento, tidos como possíveis futuros associados, os torcedores terão a quarta prioridade no check-in, antes do público geral, mas depois dos demais planos pagos. Vale ressaltar que pessoas já cadastradas em outros planos não podem fazer parte do lançamento de cunho social.

Veja também Jogada Fortaleza tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Vitória

Com 5 mil assentos destinados ao plano, mais de 3 mil já confirmaram presença para o duelo. Para quem for do plano e comparacer ao duelo entre Fortaleza e Vitória, será permitida a ida para mais duas outras partidas do Leão na temporada de 2025. Já foram confirmados mais de 20.000 torcedores presente para o confronto.

As equipes se enfrentam neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão. Em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida vai marcar a estreia de Martín Palermo no comando do Leão. O Tricolor ocupa a 19ª posição, sendo o vice-lanterna da competição, com 15 pontos.