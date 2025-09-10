Fortaleza tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Vitória
Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (13), na Arena Castelão
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:34)
Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Vitória, no próximo sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida três dias antes do confronto.
Ao todo, 20.273 torcedores estão confirmados para a partida, conforme boletim divulgado pela assessoria de comunicação do clube. São 13.859 sócios-torcedores com check-in realizado e 6.414 ingressos vendidos.
PREÇO DOS INGRESSOS
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Superior Sul: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
