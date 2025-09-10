Fortaleza tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Vitória

Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Vitória, no próximo sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida três dias antes do confronto.

Ao todo, 20.273 torcedores estão confirmados para a partida, conforme boletim divulgado pela assessoria de comunicação do clube. São 13.859 sócios-torcedores com check-in realizado e 6.414 ingressos vendidos.

PREÇO DOS INGRESSOS