Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Vitória

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (13), na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:34)
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza em jogo no Castelão
Foto: Fabiane de Paula/SVM

Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Vitória, no próximo sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida três dias antes do confronto.

Ao todo, 20.273 torcedores estão confirmados para a partida, conforme boletim divulgado pela assessoria de comunicação do clube. São 13.859 sócios-torcedores com check-in realizado e 6.414 ingressos vendidos.

PREÇO DOS INGRESSOS

  • Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
  • Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
  • Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
  • Visitante (Superior Norte): R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
Assuntos Relacionados
Torcedores do Fortaleza de braços abertos cantando no Castelão

Jogada

Fortaleza tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Vitória

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (13), na Arena Castelão

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Arthur Cabral

Jogada

Botafogo x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Ceará x Bahia Sub-20

Jogada

Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Ceará quer comprar três jogadores em definitivo se seguir na Série A

Jogada

Ceará quer comprar três jogadores em definitivo se seguir na Série A; veja nomes

Presidente João Paulo Silva confirmou informação no Jogada 1º Tempo

Daniel Farias Há 1 hora
Fotos de Lourenço e Lucas Mugni pelo Ceará

Jogada

Ceará faz proposta de renovação por Lourenço e Lucas Mugni; veja detalhes

Presidente João Paulo Silva confirmou informação no Jogada 1º Tempo

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025
Foto de Bruno Henrique

Jogada

Flamengo tenta efeito suspensivo no STJD para ter Bruno Henrique à disposição

Clube carioca tenta a liberação do jogador para atuar enquanto não acontece novo julgamento no Pleno

Samir de Carvalho* 10 de Setembro de 2025