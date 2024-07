Olimpíadas 2024: Beatriz Dizotti tem resultado histórico e vai à final na natação; veja resultados

Esta terça-feira (30) será de muitas disputas na natação nas Olimpíadas 2024. Pelo menos oito nadadores brasileiros estarão na água em busca de bons resultados para o Brasil nos Jogos Olímpicos, disputados em Paris (FRA).

O grande destaque do dia foi a classificação de Beatriz Dizotti para a grande final dos 1500m livre feminino. A brasileira lutará por medalha nesta quarta-feira (31), às 16h13 (horário de Brasília).

Antes, nesta terça-feira (30), às 15h30 (horário de Brasília), Guilherme Santos (Caribé) disputará uma vaga na final dos 100m livre masculino. Mais cedo, ele ficou em 12º lugar nas semifinais, com um tempo de 48.35.

Legenda: Guilherme Caribé, nadador brasileiro Foto: Luiza Moraes/COB

200M BORBOLETA MASCULINO

O brasileiro Nicolas Albiero terminou as quartas de final em 18º lugar, com um tempo de 1:56.49. A posição não o classificou para as semifinais, mas ele ficou como reserva. Caso dois nadadores desistam da prova, ele entraria nas semifinais.

100M LIVRE MASCULINO

Dois brasileiros disputaram essa prova. Guilherme Santos (Caribé) ficou em 12º lugar, com um tempo de 48.35 e garantiu vaga nas semifinais. Marcelo Chierighini ficou em 35º lugar (49.38) e foi eliminado da competição.

1500M LIVRE FEMININO

Resultado muito importante para o Brasil. Beatriz Dizotti ficou em sétimo lugar nas semifinais e garantiu vaga na grande final. Ela teve um tempo de 16:05.40 e lutará por medalha para o Brasil na natação.

REVEZAMENTO 4X200M LIVRE MASCULINO

Nas semifinais, o Brasil, representado por Murilo Setin Sartori, Fernando Scheffer, Eduardo Oliveira de Moraes e Guilherme Costa, ficou na 12ª colocação, com um tempo de 7:10.26. O resultado deixou o Brasil fora da final da categoria.