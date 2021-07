Olimpíada tem vôlei e cearenses no triatlo e handebol; veja horários desta segunda-feira (26)

O calendário olímpico para o Brasil será recheado nesta segunda-feira (26). As cearenses Vittoria Lopes, do triatlo, e Adriana 'Doce' Cardoso, do handebol feminino, representarão o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares) e SporTV.

​Confira os horários dos esportes com brasileiros em Tóquio nesta segunda (26)

Vela: Laser - Roberto Scheidt (BRA) - 00h05

Vela: RS X feminino - Patrícia Freitas (BRA) - 00h05

Ciclismo Mountain Bike: Cross country masculino - Henrique Avancini (BRA) - 03h

Ciclismo Mountain Bike: Cross country masculino - Luiz Henrique Cocuzzi (BRA) - 03h

Rúgbi feminino: França x Brasil - 05h

Rúgbi feminino: Fiji x Brasil - 21h

Natação: 200m borboleta masculino - Leonardo de Deus (BRA) - 07h29

Natação: 1500m livre feminino - Beatriz Dizotti (BRA) - 08h32

Natação: 1500m livre feminino - Viviane Jungblut (BRA) - 08h32

Boxe: 57 kg feminino - Jucielen Romeu (BRA) - 07h39

Vôlei masculino: Brasil x Argentina - 09h45

Triatlo: prova feminina - Luisa Baptista (BRA) - 18h30

Triatlo: prova feminina - Vittoria Lopes (BRA) - 18h30

Judô: 81 kg masculino - Eduardo Yudy (BRA) - 23h

Judô: 63 kg feminino - Ketleyn Quadros (BRA) - 23h

Handebol feminino: Brasil x Hungria - 23h