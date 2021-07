Programação da Olimpíada de Tóquio; veja horários desta terça-feira (27)

O calendário olímpico para o Brasil será recheado nesta terça-feira (27). A cearense Rebecca, do Vôlei de Praia, representa o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O futebol feminino com Marta e cia tem novo desafio, agora contra a Zâmbia. E há uma expectativa de classificação para as finais da natação masculina.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares) e SporTV.

>Veja a programação do fim desta segunda-feira (26)

​CONFIRA OS HORÁRIOS DOS ESPORTES COM BRASILEIROS EM TÓQUIO NESTA TERÇA (27)

Tênis de Mesa: Hugo Calderano (BRA) - 00h00

Vôlei de Praia: Alison e Álvaro Filho (BRA) - 00h00

Vela: 49er FX feminino - Martine Grael e Kahena Kunze (BRA) - 00h05

Vela: Laser masculino - Robert Scheidt (BRA) - 00:15

Judô: 81kg masculino - Eduardo Yudi Santos (BRA) - 00h17

Vela: Finn masculino - Jorge Zarif (BRA) - 01h05

Boxe: 60 kg feminino - Beatriz Ferreira (BRA) - 01h06

Canoagem Slalom: K1 feminino (BRA) semifinal - Ana Sátila - 02h00

Vela: 49er FX masculino - Marco Grael e Gabriel Borges (BRA) - 02h50

Vôlei de Praia: Evandro e Bruno Schmidt (BRA) - 03h00

Ciclismo Montauin Bike: Cross-country feminino - Jaqueline Mourão (BRA) - 03h00 [FINAL]

Tênis: Duplas femininas | Stefani e Pigossi (BRA) - 05h30

Boxe: 91kg masculino - Abner Teixeira (BRA) - 06h18

Natação: 100m livre masculino - Gabriel Santos e Pedro Spajari (BRA) - 07h02

Vôlei feminino: Brasil x República Dominicana - 07h40

Natação: 4 x 200m livre masculino (BRA) com Luiz Altamir - 08h17

Futebol feminino: Brasil x Zâmbia - 8h30

Natação: 800m livre masculino - Guilherme Costa (BRA) - 8h37

Vôlei de Praia: Ágatha e Duda (BRA) - 10h

Badminton: Fabiana Silva (BRA) - 22h20

Vôlei de Praia: Ana Patrícia e Rebecca (BRA) - 23h

Judô: 90kg masculino - Rafael Macedo (BRA) - 23h

Judô: 70kg feminino - Maria Portela (BRA) - 23h