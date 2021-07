Programação das Olimpíadas; veja horários desta quarta-feira (28)

O calendário olímpico para o Brasil será recheado nesta quarta-feira (27). O futebol, vôlei e handebol masculino, além do handebol e do rúgbi feminino, representarão o esporte coletivo do país hoje.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares) e SporTV.

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO | PROGRAMAÇÃO DESTA QUARTA (28)

Programação madrugada

Vela: Finn - Jorge Zarif (BRA) - 00h05

Vela: 49er - Marco Grael e Gabriel Borges (BRA) - 00h05

Vela: RS: X feminino - Patrícia Freitas (BRA) - 00h15

Natação: 4X200m livre (final) - Luiz Altamir - 00h26

Vela: Nacra 17 - Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (BRA) - 02h35

Vela: 470 feminino - Fernanda Oliveira e Ana Barbachan - 02h50

Vela: 49er FX - Martine Grael e Kahena Kunze (BRA) - 02h50

Canoagem slalom: C1 feminino - Ana Sátila (BRA) - 01h

Canoagem slalom: K1 masculino - Pepê Gonçalves (BRA) - 01h47

Boxe: 81 kg masculino (oitavas de final) - Keno Machado (BRA) - 01h39

Tênis (duplas feminino - quartas): L. Stefani e L. Pigossi (BRA) X Mattek-Sands e Pegula (EUA) - 3h40

Programação manhã

Futebol masculino: Arábia Saudita x Brasil - 05h

Tênis (duplas masculino): L. Stefani e M. Melo (BRA) X Stojanovic e Djokovic (SER) - 6h40

Ginástica artística (final individual geral): Caio Souza e Diogo Soares - 07h15

Badminton: Kanta Tsuneyama X Ygor Coelho - 07h20

Handebol masculino: Brasil x Espanha - 07h30

Natação: 200m medley masculino - Caio Pumputis (BRA) - 08h15

Natação: 4x200m livre feminino - 08h34

Tênis de Mesa: Hulgo Caderano (BRA) x Dimtrij Ovtcharov (ALE) - 09h

Vôlei masculino: Brasil x Comitê Olímpico Russo - 09h45

Programação noturna

Rúgbi feminino: Canadá x Brasil - 21h30

Ciclismo: BMX Racing masculino - Renazo Rezente (BRA) - 22h

Ciclismo: BMX Racing feminino - Priscilla Stevaux (BRA) - 22h21

Judô: 100 kg - Rafael Buzacarini (BRA) - 23h

Judô: 78 kg - Mayra Aguiar (BRA) - 23h

Handebol feminino: Espanha x Brasil - 23h