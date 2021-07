Brasil x Arábia Saudita no futebol masculino; acompanhe ao vivo

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (28) contra a Arábia Saudita, às 05h00 (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo D dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece no Estádio de Saitama, em Saitama, no Japão. O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmite a partida ao vivo. Aguarde o carregamento das informações.

ACOMPANHE O TEMPO REAL DE BRASIL X ARÁBIA SAUDITA

FICHA TÉCNICA

Brasil x Arábia Saudita

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (JAP)

Estádio de Saitama, em Saitama (JAP) Data: 28/07/2021 (quarta-feira)

28/07/2021 (quarta-feira) Horário: 05h00 (horário de Brasília)

05h00 (horário de Brasília) Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Escalações

Escalação (Brasil): Santos; Guilherme Arana, Diego Carlos, Nino e Daniel Alves; Bruno Guimaraes e Gabriel Menino; Claudinho, Matheus Cunha e Antony; Richarlison. Técnico: André Jardine.

Escalação (Arábia Saudita): Mohammed Al Yami; Abdulhamid, Al Amri, Hindi e Al Shahrani; Al Faraj, Al Hassan, Al Naji e Salem Al Dawsari; Al Hamddan. Técnico: Saad Al Shehri.