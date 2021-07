Brasil vence Arábia Saudita e se classifica às quartas do futebol masculino nas Olimpíadas

A Seleção Brasileira masculina de futebol está garantida nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quarta-feira (28), a equipe venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 no estádio Saitama, do Japão, e ficou na 1ª posição do Grupo F, com cinco pontos.

Em jogo truncado, a equipe abriu o placar com o atacante Matheus Cunha aos 13 minutos do 1º tempo, aproveitando cobrança de escanteio para cabecear firme. Aos 26, no entanto, o zagueiro Al Amri desviou para o fundo da rede depois de bola na área: 1 a 1. Na volta do intervalo, o time conseguiu ampliar com Richarlison, duas vezes, agora artilheiro do torneio com cinco gols.

Na 1ª fase, o Brasil realizou três jogos. Além da Arábia Saudita, venceu a Alemanha por 3 a 2 e empatou com a Costa do Marfim em 0 a 0. Com um elenco considerado promissor, o Brasil teve dificuldade para superar as partidas. O time encerrou a etapa com sete pontos, enquanto a outra vaga foi da equipe africana, que terminou com cinco.

Classificação final do Grupo D:

Brasil | Pontos: 7 | Saldo de gols: 4 Costa do Marfim | Pontos: 5 | Saldo de gols: 1 Alemanha | Pontos: 4 | Saldo de gols: -1 Arábia Saudita | Pontos: 0 | Saldo de gols: -4

Próxima fase

Na etapa eliminatória, o Brasil aguarda decisão dos classificados do Grupo E, formado por Espanha, Austrália, Egito e Argentina. Todas as seleções possuem chance de classificação, em definição que ocorre até às 10h desta quarta-feira (28).

O confronto está marcado para sábado (31), em Saitama, no Japão. A bola rola a partir das 7h (de Brasília). A time brasileiro vai enfrentar o vice-líder da outra chave.

Classificação do Grupo E após duas rodadas:

Espanha | Pontos: 4 | Saldo de gols: 1 Austrália | Pontos: 3 | Saldo de gols: 1 Argentina | Pontos: 3 | Saldo de gols: -1 Egito | Pontos: 1 | Saldo de gols: -1

Jogos do Grupo E nesta quarta (28):

Espanha x Argentina - 8h, em Saitama

Austrália x Egito - 8h, em Miyagi