Brasil enfrenta Egito nas quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio

O Brasil vai enfrentar o Egito nas quartas de final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A definição ocorreu nesta quarta-feira (28), com o encerramento da fase de grupos.

A Seleção Brasileira se classificou na liderança do Grupo D, com sete pontos, e aguarda a classificação definitiva da chave E. Além do Egito, poderia enfrentar Espanha, Austrália ou Argentina.

Leia mais Jogada Brasil vence Arábia Saudita e se classifica às quartas do futebol masculino nas Olimpíadas

Com os resultados, o rival africano foi o vice-líder do outro chaveamento e ganha vaga no mata-mata. A líder foi a Espanha, que empatou com a Argentina em 1 a 1 na última rodada.

O confronto está marcado para sábado (31), em Saitama, no Japão. A bola rola a partir das 7h (de Brasília). A time brasileiro vai enfrentar o vice-líder da outra chave.

Confira os confrontos das quartas de final:

31.07 - Espanha x Costa do Marfim | Miyagi, às 5h.

31.07 - Japão x Nova Zelândia | Ibaraki Kashima, às 6h.

31.07 - Brasil x Egito | Saitama, às 7h.

31.07 - Coreia do Sul x México | Yokohama Internacional, às 8h.