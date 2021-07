Gabriel Medina e Ítalo Ferreira se classificam para as quartas de final do surfe em Tóquio

Gabriel Medina e Ítalo Ferreira representarão o Brasil nas quartas de final do surfe masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Medina garantiu a classificação ao vencer o australiano Julian Wilson nas oitavas de final nesta segunda-feira (26). Ferreira, por sua vez, superou o adversário neozelandês Billy Stairmand. A próxima etapa do surfe olímpico acontece às 19h ainda desta segunda, em horário de Brasília.

Bicampeão mundial, Medina chegou a ficar atrás na pontuação, mas encerrou a bateria com 14.33, enquanto Julian Wilson somou 13.00. A seis segundos do final da bateria, o australiano acertou um aéreo que gerou incerteza no brasileiro. A nota da manobra demorou a sair, mas não alterou a classificação.

"Eu sabia que seria difícil a partir das oitavas de final. São muitos surfistas tops agora, e as baterias contra o Julian são sempre complicadas. Fiquei muito apreensivo na última onda dele, porque já vi muitas coisas aconteceram no surfe. Felizmente ele não virou", comemorou Medina.

O brasileiro se prepara agora para enfrentar o taitiano Michel Bourez, que representa a França, nas quartas.

Ondas

Já o potiguar Ítalo Ferreira venceu Billy Stairmand por 14.54 a 9.67. Ele abriu a bateria com ondas de 4.83 e 2.67, tendo obtido nota 5.67 aos 19 minutos. Em seguida, conseguiu mais um aéreo e alcançou nota 7.17.

O atleta acompanhou a vitória do japonês Hiroto Ohhara, seu adversário na próxima etapa, sobre o peruano Miguel Tudela.

"O mar está bem difícil, mas nada muito diferente do que a gente tem no Nordeste. Vim para cá preparado e treinei bastante para esse momento. Uma final contra o Gabriel seria algo espetacular e é bem possível porque nós estamos em chaves diferentes", acredita Ítalo.

No feminino, a cearense Silvana Lima avançou, e Tatiana Weston-Webb foi eliminada.