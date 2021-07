Cearense Silvana Lima avança para as quartas de final do surfe feminino nas Olimpíadas

A cearense Silvana Lima bateu a portuguesa Teresa Bonvalot neste domingo (25, manhã de segunda-feira no Japão) e avançou para as quartas de final no surfe feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta segunda-feira (26), ela encara a representante dos Estados Unidos, Carrisa Moore.

Tereza Bonvalot, de 21 anos, foi a primeira a tentar uma onda, mas não conseguiu uma boa manobra. Já a cearense, de 36, pegou uma onda sem muita velocidade, mas soube aproveitar a extensão. O duelo ficou em 12.17 a 7,50 para a brasileira.

Carissa Moore, que disputou com a peruana Sofia Mulanovich, não teve grande desempenho na competição, mas se classificou para a próxima fase.

