O que disse Vojvoda sobre a arbitragem polêmica de Internacional x Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, comentou sobre a arbitragem polêmica da partida contra o Internacional, na última quarta-feira (11), pela Série A do Brasileirão 2024. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1, o técnico do Leão disse que não gostou da atuação da equipe de arbitragem do jogo.

“Senti um desconforto da minha equipe por decisões pequenas, uma discussão com Pikachu, amarelos com discussão. Isso não gostei da arbitragem”, disse Vojvoda. A principal reclamação do treinador, no entanto, foi em relação ao lance do segundo gol do Internacional, marcado por polêmica, sobre uma possível falta sobre Brítez na jogada.

Merecia uma interpretação mais funda do VAR. Não estamos chorando, mas tem muita gente que chora e consegue o efeito de chorar. Futebol é protesto e assim consegue essa pequena vantagem que acho que são vantagens que não ajudam o futebol. Não gostei da arbitragem, mas não estou chorando. Merecia uma interpretação do VAR. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Depois da partida, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, e o CEO do clube, Marcelo Paz, foram a público nas redes sociais questionar a arbitragem da partida. Jogadores do Leão também criticaram as decisões do árbitro na partida.