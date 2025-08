O erro do Fortaleza contra o Corinthians que irritou o técnico Renato Paiva

O treinador português Renato Paiva, técnico do Fortaleza, avaliou a postura de sua equipe no empate com o Corinthians, neste domingo (3), pela Série A do Brasileirão. Na opinião de Paiva, o Fortaleza começou bem o jogo, mas cometeu erros que custaram caro.

“Acho que o empate não seria mau resultado antes do jogo começar. Depois, com o caminho que o jogo tomou, acaba por ser um mau resultado”, disse o treinador do Fortaleza, que abriu o placar no começo do jogo, com gol de Breno Lopes.

Depois do gol marcado por Breno Lopes ainda aos cinco minutos do primeiro tempo, o Fortaleza tentou administrar a vantagem no placar, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Carrillo, do Corinthians.

Na avaliação de Renato Paiva, o erro cometido pelo Fortaleza foi "começar a jogar com o resultado". O treinador foi enfático em dizer que não gosta desse tipo de postura e não quer que a sua equipe faça isso.

A história do jogo acaba por definir-se muito pelo gol que nós fizemos cedo e a partir daí mentalmente a minha equipe até começa a jogar um bocadinho com o resultado, coisa que eu não gosto e não quero. [...] Que fique claro que eu, em momento nenhum, pedi para a equipe baixar. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 15 pontos em 17 rodadas, permanecendo na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. A equipe volta a campo no sábado (9), quando recebe o Botafogo na Arena Castelão, às 20h30, pela 19ª rodada do Brasileirão.