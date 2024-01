Novo trio ofensivo do Ceará tem mais da metade de gols de todo o ataque do Alvinegro em 2023

O Ceará tem apostado nas contratações para o setor ofensivo em 2024. Com o anúncio dos atacantes Aylon, Facundo Barceló e Facundo Castro, atualmente o Vovô conta com 10 jogadores na posição. Juntos, os três marcaram mais da metade de gols de todos os 16 atletas que defenderam a posição no time em 2023, quando a equipe disputou a Série B do Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense.

Juntos, os três novos contratados do clube cearense somaram 31 gols e 19 assistências na última temporada. O número é superior a soma dos 16 atacantes que passaram pela posição no Alvinegro durante a última temporada e quase o total daqueles marcados apenas na Série B (40). Dentre esses, 10 atletas marcaram gols, balançando as redes adversárias 52 vezes e contribuindo com 26 assistências. Nas quatro competições disputadas no último ano, o Alvinegro conseguiu 88 tentos.

Artilheiro e maior garçom do time, Erick, vendido ao São Paulo, lidera a lista com 18 gols e 13 assistências. Vitor Gabriel, negociado com o futebol coreano, marcou 11 vezes e deu 5 assistências. Janderson segue na equipe e fecha a lista dos três primeiros, com 7 e 5 assistências. Além dele, Saulo Mineiro, Erick Pulga, Chrystian Barletta, Caio Rafael, Daniel e Pedrinho continuam no plantel.

O Ceará estreia no dia 21 de janeiro, domingo, diante do Maracanã. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 17h30 (de Brasília).

ATACANTES CONTRATADOS PARA 2024

Aylon se destacou no Novorizontino. Ele atua especialmente nas pontas, mas pode mudar para o meio. Aos 31 anos, o jogador está bem fisicamente.

56 jogos: 14 gols e 5 assistências.

Facundo Barceló, de 30 anos, pode jogar centralizado como 9, mas também atua com dupla no ataque. Fez boa temporada no Guaraní (PAR) e não sofreu lesão.

40 jogos: 14 gols e 5 assistências.

Facundo Castro atua pela ponta direita, é veloz, tem qualidade nos passes curtos e também atua na esquerda e no meio.

29 jogos: 3 gols e 9 assistências

Total: 31 gols e 19 assistências

ATACANTES DO CEARÁ EM 2023

Erick - 52 jogos - 18 gols e 13 assistências Vitor Gabriel - 30 jogos - 11 gols e 5 assistências Janderson - 55 jogos - 7 gols e 5 assistências** Guilherme Bissoli - 17 jogos: 3 gols e 2 assistências Luvannor - 24 jogos: 3 gols e 1 assistência Nicolas - 31 jogos - 3 gols e 0 assistências Chrystian Barletta - 11 jogos - 3 gols e 0 assistências** Álvaro - 6 jogos - 2 gols e 0 assistência Saulo Mineiro - 14 jogos: 1 gol e 0 assistência** Erick Pulga - 18 jogos - 1 gol e 0 assistências**

Total: 52 gols e 26 assistências

NÃO MARCARAM

Caio Rafael - 2 jogos - 0 gol e 0 assistências** Ezequiel Ivo - 1 jogo: 0 gol e 0 assistência Daniel Mazerochi - 2 jogos: 0 gol e 0 assistência** Pedrinho - 11 jogos - 0 gol e 0 assistência** Leandro Carvalho - 2 jogos: 0 gol e 0 assistência Cléber - 6 jogos: 0 gol e 0 assistência



*O levantamento foi feito com base nos dados do site ogol.

** Jogadores de 2023 que seguem no elenco para 2024.