Vendido pelo Palmeiras ao Zenit, Artur vai render ao Ceará mais de R$ 500 mil; entenda

Vendido ao Zenit pelo Palmeiras, Artur Vitor pode render cerca de R$ 560 mil reais aos cofres do Ceará. O atacante teve parte da formação de base feita no Alvinegro, em 2015. Com isso, o clube cearense tem direito a 0,7% dos R$ 80 milhões de reais pagos pelos russos ao Verdão. Nas redes sociais, o clube paulista já se despediu do jogador com uma homenagem e desejo sucesso na carreira.

A venda foi feita por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões). Desse valor, o Palmeiras vai receber R$ 72 mi (90%) e o Bragantino R$ 8mi (10%). O valor pode ser acrescido de 3 milhões de euros (R$ 16 mi) caso as metas no novo clube sejam atingidas. A informação é do ge.

Vestindo a camisa Alviverde, o jogador cearense marcou 13 gols e deu três assistências em 2023. Ele atuou na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão e no Campeonato Paulista. O contrato com o time russo vai até 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano.

O então camisa 14 da equipe comandada por Abel Ferreira voltou ao clube no início de 2023, após três temporadas no Red Bull Bragantino. O atacante de 25 anos também defendeu o Bahia, Londrina e o Grêmio Novorizontino.

A primeira passagem na equipe principal do Alviverde ocorreu em 2016. Voltou em 2018 até retomar na última temporada. Antes de chegar ao Verdão, o jogador atuou nas categorias de base do Ceará, no Sub-17, foi emprestado ao clube paulista, até ser adquirido pelo Palmeiras.

Além dele, o Ceará também vai lucrar com a venda de Caio Paulista, que pertencia ao Fluminense, ao Palmeiras. A negociação deve render cerca de R$ 1,86 milhão de reais aos cofres do Alvinegro que tem participação nos direitos econômicos do lateral, além de ser clube formador.