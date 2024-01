Caio Paulista é anunciado como reforço do Palmeiras; Ceará receberá valor milionário

Caio Paulista é o novo reforço do Palmeiras para 2024. O jogador de 25 anos, que tem passagem pela base do Ceará, estava emprestado ao São Paulo pelo Fluminense. O vínculo com o alviverde vai até dezembro de 2028. Com a venda, o Vovô tem direito a uma parcela milionária pelo atleta.

“É uma expectativa grande e uma sensação muito boa estar em um clube do tamanho do Palmeiras, que vem conquistando tantos títulos, feito grandes campeonatos no Brasil e na América do Sul. Espero também poder comemorar títulos junto aos meus companheiros e ao staff. Vamos juntos nesta jornada”, disse o atleta.

A negociação deve render ao Ceará cerca de R$1,86 milhão. O ge informou que a proposta do Palmeiras pelo atleta, que pertencia ao Fluminense, girou em torno de 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões de reais). Ele passou pelo Ceará em 2014 e 2015. Por isso, o Alvinegro tem direito a 20% do valor a ser recebido pela Tombense, clube detentor de 50% dos direitos do atleta. Pelo tempo que passou na base do Vovô, o clube tem um percentual de 1.03% do valor total da negociação.

CARREIRA

O jogador atuou como lateral-esquerdo no Tricolor Paulista, mas é ponta-esquerda de origem. Em 2023, ele disputou 50 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Além disso, conquistou o título da Copa do Brasil e foi eleito o melhor ala-esquerda do torneio.

Caio estreou como profissional no Avaí, em 2018. Em 2020, foi contratado pelo Fluminense ainda atuando como atacante. Vestindo a camisa do Tricolor das Laranjeiras, ele conquistou a Taça Rio de 2020, a Taça Guanabara de 2022 e o Campeonato Carioca do mesmo ano. O lateral se apresenta no próximo dia 8 de janeiro, quando o Palmeiras começa a pré-temporada.