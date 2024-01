Dorival Júnior chega a Seleção Brasileira após retomada da carreira no Ceará: 'Tudo recomeçou aí'

Novo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior assume o cargo em meio a atribulações na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A recusa de Ancelotti, a saída e o retorno do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, a demissão do interino Fernando Diniz... Mas isso nada diz sobre a qualidade do treinador, que há algum tempo é cogitado para o cargo e agora vive mudança meteórica na carreira. Há menos de dois anos, o paulista estava sem clube para treinar quando foi chamado para assumir o Ceará, em março de 2022. O paulista de 61 anos reconhece a importância do Alvinegro.

O técnico ganhou nova chance no Vovô, após a saída de Tiago Nunes. Sob seu comando, o time fez uma ótima campanha na Copa Sul-Americana, sendo o único clube a vencer os seis jogos da fase de grupos da competição. Além disso, participou do crescimento da equipe na Série A. Ao todo, foram 18 partidas liderando a equipe: 11 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Dorival vai se tornar o primeiro técnico a comandar a principal equipe do país, uma das maiores do mundo, após passagem pelo futebol cearense. Presidente do Ceará na época, Robinson de Castro detalha a negociação pela vinda do novo treinador da Seleção e da sua retomada na carreira. "A gente queria alguém com perfil de boa gestão de grupo, experiência, com modelo de jogo ofensivo, que simplificasse os processos, e aí a chegamos ao nome do Dorival. Entramos em contato ainda sem saber se ele voltaria a trabalhar. Eu já tinha feito o convite em outras oportunidades, mas não tinha aceito, pois estava com problemas pessoais", conta Robinson.

"Quando liguei, ele estava nos Estados Unidos. Na hora que eu fiz o convite, ele de imediato disse: 'Presidente, eu já sou treinador do Ceará. Me espera, segunda-feira vou estar aí, e a gente vai acertar os detalhes. Mas já sou treinador do Ceará", relembrou o ex-presidente do Ceará.

Saída rápida

Com o bom desempenho em apenas três meses, Dorival recebeu convite para assumir o Flamengo pela terceira vez. Novamente na equipe carioca, o técnico conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Apesar dos resultados bastante expressivos, o clube optou pela saída do técnico no final da temporada. O paulista deixou o Rubro-Negro depois de 43 partidas, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas. Não demorou para Dorival achar uma nova camisa para defender. O técnico assumiu o São Paulo após demissão de Rogério Ceni.

Em 2023, Dorival assumiu o time ainda no início do Brasileirão, no mês de abril. Na segunda passagem pelo Tricolor Paulista, o técnico chegou com foco em melhores campanhas para o time na Série A. Ficou em 11º na tabela, mas conquistou o inédito título da Copa do Brasil em cima do Flamengo, no Morumbi. A taça era a única que faltava para a torcida gritar 'Campeão de Tudo' em todas as categorias, pois o clube agora é Campeão Mundial, da Libertadores, da Sul-Americana, do Brasileirão e do Paulistão.

Não é difícil imaginar o desejo do treinador em liderar a seleção do país pentacampeão do mundo. Um sonho, talvez adormecido, quando acabou demitido pelo Athletico-PR após sequência ruim de quatro derrotas na Série A, em agosto de 2020. O convite do Ceará tornou-se a porta de entrada para a ascensão do técnico que está prestes a assumir o comando da Canarinho, de uma torcida sedenta pela sexta estrela. O retrospecto recente no Flamengo e no São Paulo carimbaram a oportunidade.

Robinson de Castro Ex-presidente do Ceará Eu o parabenizei hoje por ele ter alcançado esse objetivo. E ele mesmo reconheceu e disse: 'Tudo recomeçou aí, presidente.' Ele tem esse reconhecimento.

Dorival vai se tornar o segundo técnico com passagem pelo futebol cearense a comandar a equipe principal do país, uma das maiores do mundo. Além do Vovô, também comandou o Fortaleza nos anos de 2004 e 2005. Dessa vez, em meio às atribulações políticas da CBF, o desafio é recuperar a confiança da torcida junto ao time principal. A seleção é a sexta colocada nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, e vive um jejum de 24 anos desde o último título em Copas do Mundo.

Ao ter um treinador com passagem pelos times cearenses, quem sabe, o olhar se torne mais sensível para o que tem sido feito no futebol local em termos de profissionalização, revelação de jogadores e aperfeiçoamento de atletas. Já temos frutos aproveitados nas seleções de base masculina e feminina, além de profissionais em ouras áreas. Dorival não tem obrigação mas talvez a gratidão faça ele olhar para os talentos do Nordeste. Precisamos de mais Brasil na Seleção.

A apresentação do novo comandante da Verde-Amarela deve ocorrer nesta quarta-feira. Nas redes sociais, ele já se despediu do São Paulo.