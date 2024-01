Dorival Júnior aceita proposta da CBF, deixa o São Paulo e será o novo técnico da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira terá novo técnico a partir desta semana. Trata-se de Dorival Júnior, de 61 anos, com passagem por diversos clubes do País e que atualmente estava no comando do São Paulo.

Dorival Júnior recebeu convite formal de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que reassumiu o cargo na última quarta-feira após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. O técnico são-paulino comunicou à diretoria do clube paulista a decisão neste domingo (7).

O anúncio oficial de Dorival como técnico da Seleção Brasileira deve ocorrer nos próximos dias. O cargo de comandante do Brasil estava vago desde a sexta-feira (5), quando Fernando Diniz, que também é técnico do Fluminense, foi demitido.

Dorival Júnior assume a Seleção Brasileira respaldado pelo bom retrospecto recente no São Paulo, onde conquistou o título inédito da Copa do Brasil, em 2023, e no Flamengo, onde levantou, em 2022, as taças da Copa do Brasil e da Libertadores da América.

Além disso, se destacou por ter sido campeão em 2010 da mesma Copa do Brasil, até então o seu principal título da carreira, em elenco que contava com jovens jogadores que depois despontariam no cenário mundial, como o atacante Neymar e o meia Paulo Henrique Ganso.

O novo técnico do Brasil também passou pelos dois principais times do Estado. No início de 2005, esteve no Fortaleza, sendo demitido antes do fim do Campeonato Cearense. Já em 2022, assumiu o Ceará, mas ficou no cargo pouco mais de dois meses. No mesmo ano, deixou o Alvinegro rumo ao Flamengo.

A missão de Dorival Júnior é retomar o caminho dos títulos para a Seleção Brasileira, que vai completar um jejum de 24 anos sem taças de Copa do Mundo. A equipe é apenas a sexta colocada nas eliminatórias para o Mundial de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, com sete pontos e três derrotas consecutivas — sendo uma delas para a Argentina, atual tricampeã do mundo, em pleno Maracanã.

Mudanças em meio à crise

A chegada de Dorival Júnior ocorre em meio a um turbulento processo na CBF que conta com disputas políticas e até possível interferência da Federação Internacional de Futebol (Fifa) no comando da entidade máxima do futebol brasileiro.

Desde o anúncio da saída de Tite após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, em 2022, a Seleção Brasileira não conta com técnico oficial. No começo do ano, para amistosos, o escolhido foi Ramon Menezes, treinador da equipe sub-20. Após três jogos contra equipes africanas e apenas uma vitória, diante da Guiné, a CBF decide substituir o comandante por Fernando Diniz.

Veja também

O treinador acumularia o cargo de técnico do Brasil com o do Fluminense, ao longo de um ano. O prazo foi estabelecido pelo tempo de contrato de Carlo Ancelotti como técnico do Real Madrid.

Segundo Ednaldo Rodrigues, o treinador italiano tinha um acordo verbal para assumir a Seleção Brasileira após a Copa América, em junho de 2024 — período que coincidia com o fim do contrato do técnico com a equipe espanhola.

No entanto, a situação mudou de figura em dezembro. Em meio a disputas políticas, o presidente da CBF foi afastado, e no último dia 29 de dezembro, Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid até 2026.

Ednaldo retornou ao comando da confederação, optou pela demissão de Diniz e contratação de Dorival Júnior, mas segue ameaçado no cargo. A estreia do novo comandante está marcada para 23 de março, em amistoso contra a Inglaterra.

Plano A do São Paulo, Vojvoda recusa proposta

Legenda: Juan Pablo Vojvoda quer permanecer no Fortaleza em 2024 Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com a saída de Dorival Júnior do comando técnico, a equipe paulista busca alternativas no mercado. A primeira delas foi o atual treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, que está no cargo há quase três anos, e que revelou que quer permanecer no Pici.

Segundo informações do ge, o São Paulo sondou a situação de Vojvoda no Tricolor cearense, mas ouviu do argentino que o desejo dele é de continuar o trabalho desempenhado no Fortaleza desde maio de 2021. As conversas entre os paulistas e o comandante do Leão do Pici já foram encerradas.

Essa tem sido uma constante no trabalho de Vojvoda desde que chegou ao Fortaleza. Ao fim de cada temporada, o treinador chegou a ser sondado em diversos clubes do País, mas sempre afirmou querer permanecer no clube cearense. O contrato atual do técnico com a equipe leonina vai até o fim de 2024.

Em quase três anos, Vojvoda conquistou três campeonatos cearenses (2021, 2022 e 2023), uma Copa do Nordeste (2022), duas classificações a Libertadores (2021 e 2022) e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana (2023).

Com a recusa do treinador argentino, o São Paulo segue na busca por um novo treinador antes do início do calendário de 2024 das competições. Enquanto isso, a expectativa é de que Milton Cruz, auxiliar permanente do Tricolor paulista, seja o técnico interino.