Vojvoda recusa proposta do São Paulo e segue no Fortaleza para temporada 2024

O treinador do Fortaleza Juan Pablo Vojvoda recusou de imediato a proposta do São Paulo para contratá-lo. Após a saída de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, o tricolor paulista escolheu Vojvoda como o nome para lhe substituir, mas teve seus planos frustrados após receber a recusa do treinador do Fortaleza. As informações são do ge.com.

Segundo o site, o São Paulo não chegou a fazer uma proposta oficial a Vojvoda. Porém, houve o desejo de entender a situação e a vontade do treinador. Diante do desejo do argentino de permanecer no Fortaleza, o Tricolor vai em busca de novas alternativas no mercado para substituir Dorival Júnior.

Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2024 e já existe movimentação dentro do clube pelo desejo que o contrato seja renovado. Em entrevistas recentes, o SEO do clube, Marcelo Paz, disse que queria estender o vínculo dele por mais tempo, não só até o fim de 2024. Em 2023, Vojvoda conseguiu conquistar com o Fortaleza o pentacampeonato estadual, além do vice na Sul-Americana.