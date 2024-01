Fernando Diniz não é mais técnico da Seleção Brasileira. Ele foi demitido do cargo nesta sexta-feira (5) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, um dia depois de ter sido reconduzido ao cargo por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

O treinador do Fluminense foi contratado para dirigir a Seleção Brasileira por um ano, acumulando o trabalho com o time carioca. O presidente da CBF iria manter Diniz até a chegada de Carlo Ancelotti, em junho de 2024, mas o italiano renovou com o Real Madrid recentemente.

Aproveitamento ruim

A passagem de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira durou apenas seis jogos e um aproveitamento ruim. São duas vitórias (Bolívia e Peru), um empate (Venezuela) e três derrotas (Uruguai, Colômbia e Argentina), todos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A campanha ruim deixou a Seleção Brasileira na 6ª colocação nas eliminatórias, com apenas 7 pontos.