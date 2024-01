O início da temporada do Vozão e a formação do elenco alvinegro passam pelo crivo do executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky. O convidado do CearáCast detalhou os próximos passos do clube e as contratações para fechar a janela inicial de 2024. O episódio contou com mediação de Samuel Conrado e participação do editor do Jogada, do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto.

ASSISTA O CEARÁCAST