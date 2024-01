Ceará anuncia o centroavante uruguaio Facundo Barceló

O Ceará anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante uruguaio Facundo Barceló. Ele tem 30 anos que vestia a camisa do Guaraní/PAR.

O novo reforço do Vovô assinou um pré-contrato e se apresenta nos próximos dias. O vínculo do atleta será até o final do ano de 2024.

O Vovô anunciou o reforço nas redes sociais e enfatizou a chegada dele: "O Camisa 9 chegou", com um vídeo com seus gols.

O CAMISA 9 CHEGOU! 🔥⚫⚪



Facundo Barceló, é o novo contratado do Vozão.



O Uruguaio de 30 anos assinou um pré-contrato com Time do Povo e reforçará o elenco do Ceará na temporada de 2024. 🏁



Bienvenido al Ceará Sporting Club! 👊🏼🔥



Saiba mais: https://t.co/PppDVlRlzB#CearáSC pic.twitter.com/py8HmxsXql — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 8, 2024

Carreira

Barceló iniciou sua carreira profissional no Uruguai, vestindo a camisa do Liverpool/URU. Em seu país natal, o atleta passou ainda por El Tanque Sisley e Juventud, antes de rodar por outros países da América Latina.

Entre 2017 e 2022, o novo atacante do Vozão passou por equipes como San Martin/ARG, Patronato/ARG, Atlas/Méx, Emelec/EQU, O’Higgins/CHI. No último ano, Facundo Barceló vestiu a camisa do Guaraní/PAR.

Ficha técnica

Facundo Barceló Viera

Posição: Atacante

Naturalidade: Florida/URU

Idade: 30 anos

Clubes onde passou: Liverpool/URU, El Tanque Sisley/ URU, Juventud/URU, San Martin/ARG, Patronato/ARG, Atlas/Méx, Emelec/EQU, O’Higgins/CHI, Guaraní/PAR e Ce