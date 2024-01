Ceará contrata atacante uruguaio Facundo Castro

O Ceará anunciou na noite desta sexta-feira (5), o atacante uruguaio Facundo Castro, que estava no O´Higgins, do Chile, na temporada passada. O atacante acertou um pré-contrato com o Vozão e chega com vínculo de um ano.

Facundo Castro é ponta-direita, tem 28 anos e nasceu em Montevidéu, no Uruguai. O atacante iniciou sua carreira no Defensor Sporting, do Uruguai, em 2014. Depois, teve uma rápida passagem pelo Brescia/ITA e retornou ao Defensor na temporada 2017. Em seguida, transferiu-se para o Necaxa/MEX, em 2019. No mesmo ano, foi negociado junto ao O´Higgins, do Chile, onde permaneceu até vir defender o Alvinegro.

Ao longo de sua carreira, Facundo Castro defendeu a Seleção Uruguaia Sub-20 no Sul-Americano e Mundial da categoria na temporada 2015.

8ª contratação

O novo atacante do Vozão é a oitava contratação para a temporada e disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série B pelo Mais Querido.

Confira a ficha técnica do atleta

Nome: Facundo Ismael Castro Souto (Facundo Castro)

Idade: 28 anos

Altura: 1,76 cm

Peso: 67 kg

Naturalidade: Montevidéu/URU

Clubes por onde passou: Defensor Sporting/URU, Brescia/ITA, Necaxa/MEX, O´Higgins/CHI e Ceará.