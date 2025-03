Ceará ultrapassa marca de 40 mil sócios-torcedores

O Ceará alcançou a marca de 41 mil sócios-torcedores nesta quarta-feira (19). O clube, que está na briga por mais um título do Campeonato Cearense e às vésperas de estrear no Brasileiro. Além disso, também disputa a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

41.011 associados registrados no Sócio Vozão. Ao todo, são cinco categorias de plano: Vovô de Ouro (prioridade 1), O Mais Querido (prioridade 2), Campeão da Popularidade (prioridade 3), Time do Povo e Consulado Alvinegro (prioridade 4).

O Alvinegro entra em campo às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Juazeirense pela Copa do Nordeste. O duelo, válido pela fase de grupos do torneio, será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham ao vivo e em tempo real.