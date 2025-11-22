Neymar deve ser poupado em Santos x Internacional, jogo que interessa ao Fortaleza na Série A

O atacante Neymar não deve defender o Santos na partida contra o Internacional, na próxima segunda-feira (24), pela Série A do Brasileirão 2025. A informação foi publicada neste sábado (22), pela jornalista Ana Canhedo, do ge.

De acordo com informações publicadas pela jornalista, a ausência do camisa 10 do Santos deve ser para preservá-lo fisicamente. O jogador sentiu um incômodo no joelho ainda no primeiro tempo do empate com o Mirassol, na última quinta-feira (20), na Vila Belmiro.

A ideia da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda é permitir que Neymar tenha um tempo maior de recuperação para os próximos desafios que o Santos terá na reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe está lutando contra o rebaixamento e é a primeira fora do Z-4.

A partida contra o Internacional marca exatamente um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Fortaleza, que está lutando pela permanência, observa atentamente essa partida. O Leão é atualmente o 18º colocado, a três pontos de sair da zona de rebaixamento, restando quatro jogos.