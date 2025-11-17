Ancelotti manda recado para Neymar durante entrevista coletiva: "tem seis meses para chegar à lista"

Carlo Ancelotti mandou um recado direto a Neymar: o atacante tem seis meses para mostrar que merece uma vaga na lista final da Seleção para a Copa. O técnico deixou claro que a ausência do jogador nas últimas convocações não se deve apenas a critérios técnicos, existe uma preocupação séria com sua condição física.

"O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final. Nós só temos que fazer uma coisa: observá-lo, como fazemos com os outros, para tentar não cometer erros na lista definitiva", disse o treinador em coletiva na manhã desta segunda-feira, em Lille, na França.

Segundo Ancelotti, para estar na Seleção é preciso estar “100% fisicamente”, algo que Neymar ainda não conseguiu entregar desde o retorno ao futebol brasileiro. O treinador também afirmou que não precisa “testar” o atacante para conhecer sua qualidade, mas deixou claro que talento não é suficiente quando o atleta não consegue manter ritmo e sequência.

Foco na Seleção

Na prática, o recado é simples: Neymar não tem mais margem para relaxar. Acumulando problemas musculares nos últimos meses, o camisa 10 corre o risco real de ficar fora do Mundial caso não apresente evolução. Ancelotti não pretende abrir exceções ou convocar jogadores sem plena condição de competir.