Ancelotti manda recado para Neymar durante entrevista coletiva: "tem seis meses para chegar à lista"

Técnico deixou claro que a ausência do jogador nas últimas convocações não se deve apenas a critérios técnicos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:02)
Jogada
Legenda: Neymar, atacante da seleção brasileira.
Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Carlo Ancelotti mandou um recado direto a Neymar: o atacante tem seis meses para mostrar que merece uma vaga na lista final da Seleção para a Copa. O técnico deixou claro que a ausência do jogador nas últimas convocações não se deve apenas a critérios técnicos, existe uma preocupação séria com sua condição física.

"O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final. Nós só temos que fazer uma coisa: observá-lo, como fazemos com os outros, para tentar não cometer erros na lista definitiva", disse o treinador em coletiva na manhã desta segunda-feira, em Lille, na França.

Segundo Ancelotti, para estar na Seleção é preciso estar “100% fisicamente”, algo que Neymar ainda não conseguiu entregar desde o retorno ao futebol brasileiro. O treinador também afirmou que não precisa “testar” o atacante para conhecer sua qualidade, mas deixou claro que talento não é suficiente quando o atleta não consegue manter ritmo e sequência.

Foco na Seleção

Na prática, o recado é simples: Neymar não tem mais margem para relaxar. Acumulando problemas musculares nos últimos meses, o camisa 10 corre o risco real de ficar fora do Mundial caso não apresente evolução. Ancelotti não pretende abrir exceções ou convocar jogadores sem plena condição de competir.

"Ele se recuperou, felizmente, da lesão que teve. Agora tem seis meses para jogar. A verdade é que o Campeonato Brasileiro termina em 7 de dezembro, mas depois tem as férias. E depois, quando o Campeonato Brasileiro começar de novo, ele terá tempo para mostrar todas as suas qualidades e também suas condições físicas", finalizou.

