MPCE instaura ação judicial sobre suspeita de manipulação de resultados no Campeonato Cearense 2022

Uma investigação criminal conduzida pelo Ministério Público do Estado do Ceará resultou na abertura de um processo penal contra um jogador e um dirigente de um clube de futebol, que não tiveram os seus nomes divulgados, sob a acusação de suposta manipulação de resultados no Campeonato Cearense de 2022.

A denúncia surgiu a partir da operação intitulada "Operação Aposta Certa", que apurou as condutas dos indivíduos envolvidos, alegadamente motivados pela busca de resultados predeterminados em sites de apostas. O ponto de partida das investigações foi o jogo de número 13, ocorrido no dia 18 de janeiro de 2022, entre as equipes do Caucaia e do Crato, cujo placar final foi Caucaia 3 x 1 Crato.

O vazamento de alguns áudios nas redes sociais revelou conversas entre jogadores e dirigentes do Crato Esporte Clube, sugerindo uma possível facilitação da derrota da equipe em benefício do adversário, o Caucaia.

Para conduzir as investigações, o Núcleo de Investigação Criminal (NUINC) contou com a colaboração do Núcleo de Defesa do Torcedor do Ministério Público do Estado do Ceará (NUDETOR).

As diligências tiveram início em março de 2022 e envolveram a solicitação de medidas cautelares, incluindo o levantamento do sigilo fiscal e bancário, a obtenção de registros telefônicos e telemáticos, bem como a suspensão das atividades dos investigados.