FCF tem reunião com Procuradoria Geral para tratar suspeita de manipulação de jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF) esteve em reunião com a Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) para falar sobre o caso das supostas manipulações de jogos envolvendo times cearenses. O encontro ocorreu na sede do órgão na manhã desta quinta-feira (3), em Fortaleza. Mauro Carmélio, presidente da entidade esportiva, reafirma preocupação com o caso e ressalta empenho para que as suspeitas sejam esclarecidas.

Também estiveram presentes no encontro: o Promotor de Justiça André Araújo; o Procurador Geral de Justiça Manuel Pinheiro; o Presidente do TJDF-CE, Fred Bandeira; o Auditor do TJDF, Valdir Xavier, e o diretor jurídico da FCF, Leandro Vasques.

O trabalho de fiscalização vem sendo feito desde o ano passado. Nós trabalhamos nesse sentido. Comunicamos à Procuradoria Geral de Justiça e ao Ministério Público, para que trabalhassem conosco. Com o estouro das gravações desse ano, aumentaram as diligências. É um grau de preocupação muito grande porque tira a lisura do trabalho que é realizado por atletas, comissões técnicas e dirigentes de clubes. Estamos acompanhando o inquérito, está tudo tramitando normalmente. É um procedimento todo criminal, não tem nada de envolvimento esportivo”, disse Mauro Carmélio.

A FCF encaminhou ao Tribunal de Justiça Desportiva pedido para investigar suspeita de manipulação de jogos do Caucaia, Barbalha e Crato. As partidas são do Cearense e do Brasileirão Sèrie D. O inquérito foi instaurado e as investigações correm em segredo de Justiça. Edvando França, promotor do MP, afirma que não há dúvida sobre envolvimento de sites de apostas no caso.

