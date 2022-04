Crato: TJDF marca novo julgamento após conclusão de relatório sobre suspeita de manipulação de jogos

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) vai julgar outra vez a ação movida por Icasa e Maracanã. A dupla pede que o Crato seja excluído do Campeonato Cearense. O clube é investigado por suspeita de manipulação de jogos no certame estadual. Os procuradores se reúnem na terça-feira (19), às 14 horas, na sede da OAB/CE, para a decisão.

O novo julgamento foi marcado após finalização do relatório sobre as denúncias. Em 11 de março, o Tribunal decidiu, por unanimidade, que seria necessária a conclusão do inquérito que investiga a suposta manipulação de jogos. A decisão foi tomada ressaltando a necessidade de segurança jurídica.

Maracanã e Icasa têm interesse na exclusão da equipe. O primeiro teria ido às quartas de final do Cearense e o segundo não seria rebaixado e punido após uma escalação irregular.

Na mesma semana do julgamento, as finais do Campeonato Cearense serão realizadas. Os jogos estão marcados para os dias 22 e 24 de abril (sexta e domingo, respectivamente). Fortaleza e Caucaia se enfrentam na Arena Castelão.

