Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mozart elogia atuação após goleada do Ceará sobre o Tirol: 'Satisfeito'

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mozart, técnico do Ceará.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará goleou o Tirol na última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Vina (2x), Pedro Henrique e Matheus Araújo marcaram os tentos para o Alvinegro nesta quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Vovô se consolida na liderança do Grupo A, com dez pontos. O técnico Mozart avaliou o desempenho do grupo.

"Gostei da atuação da equipe. Em alguns momentos nós cedemos alguns espaços ao Tirol, que nós precisamos corrigir. Saio satisfeito com o volume ofensivo, com os gols, com a entrega. E alguns erros fazem parte desse processo de evolução. São importantes que aconteçam para a gente poder corrigir e não cometê-los mais. A postura dos jogadores é assim. Nós precisávamos vencer principalmente para garantir a primeira colocação da nossa chave. Eu saio satisfeito com o que nós produzimos.

A Federação Cearense de Futebol ainda não divulgou a tabela da Segunda Fase. Isto deve ocorrer após o fim de todos os jogos da quinta rodada da competição. A previsão é de que a partida ocorra no domingo.

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará goleia Tirol e encerra Grupo B do Cearense na liderança

teaser image
Jogada

VÍDEO: Árbitro usa banquinho para consertar rede antes de Ceará x Tirol

teaser image
Alexandre Mota

Ceará atinge quase 70% da meta de vendas de atletas de 2026 no início do ano; veja valores

Assuntos Relacionados

Jogada

Mozart elogia atuação após goleada do Ceará sobre o Tirol: 'Satisfeito'

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira Há 36 minutos

Jogada

Já classificados, Floresta e Iguatu empatam em 1 a 1 pela última rodada da 1ª Fase

As duas equipes avançaram de fase no Grupo B

Vladimir Marques Há 56 minutos

Jogada

Jogadores avaliam vitória do Ceará por goleada

Vovô goleou o Tirol por 4 a1 na última rodada da 1ª fase do Estadual

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Ceará goleia Tirol e encerra Grupo B do Cearense na liderança

Vovô goleou com gols de Vina (2), Pedro Henrique e Matheus Araújo

Vladimir Marques Há 1 hora
árbitro

Jogada

VÍDEO: Árbitro usa banquinho para consertar rede antes de Ceará x Tirol

Cena inusitada ocorreu em jogo no PV

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 2 horas
jogadores

Jogada

Icasa faz melhorias no CT e mira retorno à elite do Cearense

Equipe será comandada por Raimundinho

Crisneive Silveira 21 de Janeiro de 2026