Mozart elogia atuação após goleada do Ceará sobre o Tirol: 'Satisfeito'

O Ceará goleou o Tirol na última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Vina (2x), Pedro Henrique e Matheus Araújo marcaram os tentos para o Alvinegro nesta quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Vovô se consolida na liderança do Grupo A, com dez pontos. O técnico Mozart avaliou o desempenho do grupo.

"Gostei da atuação da equipe. Em alguns momentos nós cedemos alguns espaços ao Tirol, que nós precisamos corrigir. Saio satisfeito com o volume ofensivo, com os gols, com a entrega. E alguns erros fazem parte desse processo de evolução. São importantes que aconteçam para a gente poder corrigir e não cometê-los mais. A postura dos jogadores é assim. Nós precisávamos vencer principalmente para garantir a primeira colocação da nossa chave. Eu saio satisfeito com o que nós produzimos.

A Federação Cearense de Futebol ainda não divulgou a tabela da Segunda Fase. Isto deve ocorrer após o fim de todos os jogos da quinta rodada da competição. A previsão é de que a partida ocorra no domingo.