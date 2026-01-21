Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Icasa faz melhorias no CT e mira retorno à elite do Cearense

Equipe será comandada por Raimundinho

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:00)
Jogada
Legenda: Icasa inicia reforma no CT do Praxedão.
Foto: Heron Targino/Icasa

O Icasa iniciou o processo de melhorias no Centro de Treinamento do clube. Em imagens divulgadas nas redes sociais nesta terça-feira (20), o Verdão do Cariri mostrou parte das obras nos vestiários e no gramado. O presidente Celso Pontes informou que o objetivo é melhorar o espaço quando o clube receber a indenização da CBF. No entanto, o trabalho realizado atualmente não utiliza verba proveniente desses valores.

“Primeiro, nós temos um CT que realmente precisa de melhorias. O Praxedão, o CT do clube, a gente tem que reestruturar. Existe uma cobrança muito grande com relação ao Icasa voltar à elite do Cearense. Como presidente, a gente precisa pensar na estrutura e dentro de campo”, ressaltou em entrevista ao Jogada 3º Tempo do dia 19 de dezembro de 2025. Veja aqui.

Em conta judicial, a entidade do futebol nacional depositou R$ 80,9 milhões, mas ainda precisa quitar R$ 3,9 milhões. Metade do valor vai para custear o processo. A indenização é referente ao dano material sofrido pelo clube em 2013. Na época, a equipe não subiu para a Série A do Brasileiro por erro da CBF. Entenda aqui.

PLANEJAMENTO PARA 2026

Em 2026, a meta do Icasa é conquistar o acesso para a divisão de elite do Campeonato Cearense. Raimundinho, recentemente anunciado como novo técnico do time, conhece bem o clube caririense onde já atuou como treinador e jogador. Ele falou sobre os objetivos do grupo e da preparação para a temporada.

"O primeiro objetivo é esse acesso. A gente sabe que é bem difícil. Até porque numa fase dessa quando você vai competir com os clubes da região sempre tem a rivalidade. Mas a gente vai ter que se adaptar a todos os campos. A gente tem esse perfil. Já tivemos acesso jogando com grandes equipes com campos qualificados e outros não. Mas sempre buscando o objetivo maior", afirmou Raimundinho, técnico.

O Icasa voltará a competir profissionalmente. O desafio do time será a Série B do Cearense. O treinador falou sobre a montagem do elenco. 

"Temos visto jogadores. Devo viajar agora para outros estados para ver mais jogadores. A gente tem um modelo de jogo definido. Vamos ver perfil de vencedor, de atleta. Creio que a torcida confia muito no nosso trabalho. A gente vai precisar muito do torcedor do nosso lado. Que tenham paciência quando a equipe não estiver tão bem. Mas a gente precisa dos resultados para o crescimento do clube também", completou. 

Pedro Wedson, diretor executivo do clube, destacou as metas da equipe.

"Excelente expectativa para a temporada de 2026 do Icasa. Estamos nos apresentando no CT, conhecendo a estrutura. Vamos iniciar nossos trabalhos e, se Deus permitir, vamos afzer um excelente 2026 com os objetivos que o clube nos passou: a conquista do campeonato e o acesso", ressaltou. 

Veja também

teaser image
Jogada

Icasa recebe mais de R$ 80 milhões da CBF em indenização

teaser image
Jogada

Presidente do Icasa detalha repasse da CBF: metade será usado para pagar serviços advocatícios

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Icasa faz melhorias no CT e mira retorno à elite do Cearense

Equipe será comandada por Raimundinho

Crisneive Silveira Há 51 minutos

Jogada

Zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará

Jogador está está em Fortaleza e deve ser anunciado oficialmente em breve

Vladimir Marques e Brenno Rebouças Há 55 minutos

Jogada

Atacante Ítalo Soares projeta partida decisiva do Horizonte: 'Sabemos do tamanho do Fortaleza'

Galo do tabuleiro faz jogo decisivo com o Leão na quinta-feira no Domingão

Redação Há 2 horas

Jogada

Fortaleza regulariza zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear na quinta-feira

O Leão entra em campo na quinta-feira (22), contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense

Vladimir Marques 21 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro Luan Freitas até 2027

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, pelo Cearense

Crisneive Silveira 21 de Janeiro de 2026
Ryan posa com a camisa do Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de volante Ryan, do Corinthians

O atleta de 22 anos chega por empréstimo até o fim do ano

Alexandre Mota 21 de Janeiro de 2026