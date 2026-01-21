Ceará atinge quase 70% da meta de vendas de atletas de 2026 no início do ano; veja valores

A diretoria do Ceará se aproximou da meta de venda de jogadores estipulada para 2026. Logo no 1º mês do ano, até o momento, já conquistou R$ 20,5 milhões dos R$ 29,8 milhões projetados no orçamento com negociação de atletas, ou seja, garantindo 68,7% do objetivo ainda no começo da temporada. O último passo foi confirmado nesta quarta (21), com a transferência do zagueiro David Ricardo do Botafogo para o Dínamo de Moscou, da Rússia.

O Diário do Nordeste apurou que essa operação do defensor foi sacramentada em € 6,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões), com o clube cearense recebendo 20% de direitos econômicos e mais 0,5% de Mecanismo de Solidariedade, totalizando € 1,25 milhão (aproximadamente de R$ 7,8 milhões) com o acordo. Os demais foram: o zagueiro Willian Machado (vendido por US$ 1,5 milhão para o Mirassol) e o atacante Guilherme (negociado por € 1,4 milhão para o Goztepe, da Turquia), com Vovô recebendo 50% do passe em divisão junto ao Boston City, de Minas Gerais.

Deste modo, o Vovô já embolsou quase R$ 25 milhões com as respectivas transferências. Assim, tem um acréscimo financeiro importante que pode ser utilizado para equilibrar as contas ou até efetuar novas contratações. Há um alívio também na necessidade de novas vendas, sustentando o nível do elenco para a disputa da Série B de 2026.

Arrecadação do Ceará com venda de jogadores em 2026