Jogadores avaliam vitória do Ceará por goleada

Em confronto válido pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, o Ceará goleou o Tirol por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Pedro Henrique, autor de um gols da vitória alvinegra, e Zanocelo, falaram sobre o resultado positivo em entrevista ao fim da partida.

De toda a minha carreira, o importante sempre foi o coletivo e sempre serei feliz de poder contribuir novamente com coisas positivas. Foi muito importante o que o professor Mozart falou quando chegou. A página foi virada, a gente tem uma oportunidade nova, uma folha em branco para poder orgulhar nosso torcedor que nos apoiou muito no ano passado. Esquecer o que ficou para trás. Pensar em ter atitudes positivas e atitudes positivas são vitórias, independente de qualquer competição. A gente sabe do grande objetivo do clube esse ano: vencer as partidas, evoluir e fazer o nosso melhor sempre. Pedro Hnerique Atacante do Ceará

Já Zanocelo, também remanescente do ano de 2025 e comprado em definitivo pelo Vovô, comemorou a vitória com placar elástico mas alertou que ainda é um início de trabalho. Segundo o volante, a equipe ainda está se acostumando com as ideias do treinador Mozart.

Eu acho que a gente já tava merecendo esses gols. As primeiras partidas a gente veio criando bastante oportunidade de gol, não resultou no gol e acabou que a gente teve empate o último jogo, a primeira vitória no finalzinho (contra o Maranguape), com um gol só e hoje foi importante para fazer os quatro gol já estamos criando. Então, é importante a gente ressaltar que estamos no começo de um novo trabalho, de novas ideias. A gente tá ainda se acostumando. Obviamente a gente demorou para para para sair jogando a equipe principal, mas mesmo assim é uma pré-temporada curta, a gente tá tendo que fazer os treinamentos durante os jogos e a equipe tá cada vez se encaixando mais, cada vez melhor e tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano. Vinícius Zanocelo Volante do Ceará

O Ceará volta a jogar neste fim de semana, em data a ser definida pela Federação Cearense de Futebol, já pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Estadual, no qual o Vovô briga pela conquista do tricampeonato.