Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

VÍDEO: Árbitro usa banquinho para consertar rede antes de Ceará x Tirol

Cena inusitada ocorreu em jogo no PV

Escrito por
e
(Atualizado às 22:46)
Jogada
Legenda: Árbitro Marcelo de Lima Henrique conserta rede pouco antes de Tirol x Ceará.
Foto: Kid Junior/SVM

O duelo entre Ceará e Tirol, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, teve um pequeno atraso. O árbitro Marcelo de Lima Henrique precisou arrumar a rede em que estava o goleiro Rayr, da Coruja. As equipes se enfrentam no PV, nesta quarta-feira (21). Acompanhe o tempo real.

O árbitro utilizou um banquinho de plástico para alcançar o defeito na rede, que tinha um buraco no canto esquerdo superior, rente ao ângulo da trave. Ele improvisou e utilizou o material da própria rede para amarrar e consertar o espaço. 

O problema foi visto pelo assistente pelo árbitro assistente Eleutério Felipe Marques, que sinalizou o problema ao delegado da partida. Foi então que Marcelo de Lima foi até o local para arrumar o problema. 

árbitro
Legenda: Árbitro Marcelo de Lima Henrique conserta rede pouco antes de Tirol x Ceará.
Foto: Kid Junior/SVM

ENTENDA A REGRA

De acordo com a CBF, uma partida oficial só pode ser iniciada quando as redes dos gols estiverem em perfeito estado de conservação. A exigência consta no Regulamento Geral das Competições e nas Regras do Jogo, que determinam que o equipamento de jogo deve garantir condições adequadas para a prática esportiva e para a validação dos lances. 

Redes rasgadas, com buracos ou mal fixadas podem comprometer a identificação de gols e gerar dúvidas na arbitragem, motivo pelo qual cabe ao árbitro verificar o estado do material antes do apito inicial e exigir o reparo imediato em caso de irregularidade.

VEJA O VÍDEO:

Assuntos Relacionados
árbitro

Jogada

VÍDEO: Árbitro usa banquinho para consertar rede antes de Ceará x Tirol

Cena inusitada ocorreu em jogo no PV

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 46 minutos
jogadores

Jogada

Icasa faz melhorias no CT e mira retorno à elite do Cearense

Equipe será comandada por Raimundinho

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará

Jogador já está em Fortaleza e deve ser anunciado oficialmente em breve

Vladimir Marques e Brenno Rebouças Há 2 horas

Jogada

Atacante Ítalo Soares projeta partida decisiva do Horizonte: 'Sabemos do tamanho do Fortaleza'

Galo do tabuleiro faz jogo decisivo com o Leão na quinta-feira no Domingão

Redação 21 de Janeiro de 2026

Jogada

Fortaleza regulariza zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear na quinta-feira

O Leão entra em campo na quinta-feira (22), contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense

Vladimir Marques 21 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro Luan Freitas até 2027

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, pelo Cearense

Crisneive Silveira 21 de Janeiro de 2026