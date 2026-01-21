VÍDEO: Árbitro usa banquinho para consertar rede antes de Ceará x Tirol

O duelo entre Ceará e Tirol, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, teve um pequeno atraso. O árbitro Marcelo de Lima Henrique precisou arrumar a rede em que estava o goleiro Rayr, da Coruja. As equipes se enfrentam no PV, nesta quarta-feira (21). Acompanhe o tempo real.

O árbitro utilizou um banquinho de plástico para alcançar o defeito na rede, que tinha um buraco no canto esquerdo superior, rente ao ângulo da trave. Ele improvisou e utilizou o material da própria rede para amarrar e consertar o espaço.

O problema foi visto pelo assistente pelo árbitro assistente Eleutério Felipe Marques, que sinalizou o problema ao delegado da partida. Foi então que Marcelo de Lima foi até o local para arrumar o problema.

Legenda: Árbitro Marcelo de Lima Henrique conserta rede pouco antes de Tirol x Ceará. Foto: Kid Junior/SVM

ENTENDA A REGRA

De acordo com a CBF, uma partida oficial só pode ser iniciada quando as redes dos gols estiverem em perfeito estado de conservação. A exigência consta no Regulamento Geral das Competições e nas Regras do Jogo, que determinam que o equipamento de jogo deve garantir condições adequadas para a prática esportiva e para a validação dos lances.

Redes rasgadas, com buracos ou mal fixadas podem comprometer a identificação de gols e gerar dúvidas na arbitragem, motivo pelo qual cabe ao árbitro verificar o estado do material antes do apito inicial e exigir o reparo imediato em caso de irregularidade.

VEJA O VÍDEO: