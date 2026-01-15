Mozart celebra vitória em estreia pelo Ceará: ‘produzimos mais do que eu imaginava’
Treinador elogia atuação no primeiro jogo da temporada, destaca entrega do elenco e gol decisivo de Vina no fim da partida
O técnico Mozart começou sua trajetória como técnico do Ceará com um resultado positivo. Nesta quarta-feira (14), o Vovô venceu o Maranguape por 1 a 0, pelo Campeonato Cearense, em partida que marcou a estreia do time principal do Ceará na temporada.
O gol da vitória do time alvinegro foi marcado pelo meia-atacante Vina, já na reta final da partida, aos 44 minutos do segundo tempo. Após o jogo, Mozart celebrou o resultado e destacou a importância do gol marcado pelo camisa 29 do Ceará.
“Feliz pela vitória e pela forma com que nós conseguimos a vitória. Feliz pelo Vina ter feito um gol importante para nós, um gol de vitória”, disse Mozart em entrevista coletiva após o jogo, que foi disputado no estádio Presidente Vargas (PV).
Na avaliação do treinador, um dos fatores de destaque foi a entrega da equipe dentro de campo. O Ceará teve mais volume de jogo que o Maranguape e pressionou o Gavião da Serra desde o primeiro tempo na busca por balanças as redes do PV.
Os jogadores não desistiram em nenhum momento, tanto é que o gol saiu aos 44. É uma característica desse time, de tentar até o fim, mesmo na dificuldade, mesmo faltando energia. 12 dias não é tempo adequado para um atleta profissional se preparar, e mesmo assim eles conseguiram ainda tirar esse esforço de dentro e foram premiados com a vitória.
“Eu saio satisfeito. Nós produzimos mais do que eu imaginava, por se tratar do primeiro jogo. Os jogadores tentaram fazer tudo que nós treinamos nesses 12 dias”, concluiu o treinador. O Ceará volta a campo no sábado (17), contra o Iguatu.