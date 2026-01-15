Mozart celebra vitória em estreia pelo Ceará: ‘produzimos mais do que eu imaginava’

O técnico Mozart começou sua trajetória como técnico do Ceará com um resultado positivo. Nesta quarta-feira (14), o Vovô venceu o Maranguape por 1 a 0, pelo Campeonato Cearense, em partida que marcou a estreia do time principal do Ceará na temporada.

O gol da vitória do time alvinegro foi marcado pelo meia-atacante Vina, já na reta final da partida, aos 44 minutos do segundo tempo. Após o jogo, Mozart celebrou o resultado e destacou a importância do gol marcado pelo camisa 29 do Ceará.

“Feliz pela vitória e pela forma com que nós conseguimos a vitória. Feliz pelo Vina ter feito um gol importante para nós, um gol de vitória”, disse Mozart em entrevista coletiva após o jogo, que foi disputado no estádio Presidente Vargas (PV).

Na avaliação do treinador, um dos fatores de destaque foi a entrega da equipe dentro de campo. O Ceará teve mais volume de jogo que o Maranguape e pressionou o Gavião da Serra desde o primeiro tempo na busca por balanças as redes do PV.

Os jogadores não desistiram em nenhum momento, tanto é que o gol saiu aos 44. É uma característica desse time, de tentar até o fim, mesmo na dificuldade, mesmo faltando energia. 12 dias não é tempo adequado para um atleta profissional se preparar, e mesmo assim eles conseguiram ainda tirar esse esforço de dentro e foram premiados com a vitória. Mozart Técnico do Ceará

“Eu saio satisfeito. Nós produzimos mais do que eu imaginava, por se tratar do primeiro jogo. Os jogadores tentaram fazer tudo que nós treinamos nesses 12 dias”, concluiu o treinador. O Ceará volta a campo no sábado (17), contra o Iguatu.