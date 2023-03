Morínigo comemora classificação do Ceará: 'Tiramos um peso, o grupo respondeu'

O treinador Gustavo Morínigo comemorou classificação do Ceará para a decisão do Campeonato Cearense. O Vovô garantiu vaga ao vencer o Iguatu por 2 a 0 no Castelão, com gols de Vitor Gabriel e Léo Rafael.

Morínigo ressaltou o peso que a equipe tirou após a eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis no meio de semana para o Ituano, com o grupo se superando.

"O jogo foi difícil, não só pelo cansaço, pelo calor, mas pelo mental também. Há 4 dias atrás vinhamos de uma eliminação e isso pesa muito psicologicamente. Vencemos, chegamos em uma final e temos que parabenizar os jogadores. O grupo respondeu depois de uma eliminação e agora comemora a chegada na decisão. O grupo se mostrou pronto para este momento'.

A classificação para a Copa do Brasil do ano que vem também foi comemorada pelo treinador alvinegro.

"Fomos eliminados da Copa do Brasil há 3 dias e hoje estamos estamos classificados no estadual. Não honra a eliminação anterior, temos que reconhecer que não fomos bem, mas estamos classificados novamente para o ano que vem. E a vitória de hoje nos fará competir por um título".

Atuação

O desempenho do Ceará ao longo do jogo também foi analisado pelo treinador.

"Começamos bem o jogo, fizemos nosso gol e não nos complicamos ao desperdiçarmos outros gols. Dominamos, mas no final do 1º tempo passamos por um pouco de sufoco. Erramos muitos passes mas corrigimos no 2º tempo".

Na etapa final de jogo, Morínigo tirou o meia Guilherme Castilho para a entrada do volante Caíque. Ele explicou a mudança.

"Corrigimos o posicionamento do Castilho, fomos para o 4-1-4-1 para fechar um pouco mais os espaços. O Caíque entrou para melhorar a parte defensiva, com o Arthur (Rezende) indo para a mie, já que tem essa qualidade. Depois o Jean Carlos entrou, um meia, para tentar acertar o passe final. Poderiamos ter feito mais, pois abrimos nosso jogo ofensivamente".