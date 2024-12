Calebe, jogador do Fortaleza, comparece ao chá revelação da filha de Neymar

Meia do Fortaleza, Calebe esteve no chá revelacão do jogador Neymar e da influenciadora Bruna Biancardi. Eles anunciaram que serão pais de mais uma menina. 0 evento foi realizado nesta quarta-feira (25), na mansão do atacante em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atleta do Leão publicou imagens do encontro nas redes sociais.



Calebe esteve acompanhado da cantora gospel Sarah Beatriz, com que tem um relacionamento. Ela se apresentou no evento. O jogador também fez registros ao lado do pai de Neymar.

Em 2024, Calebe sofreu bastante com lesões e desfalcou o time em boa parte da temporada. 0 atleta conseguiu se recuperar e atuar alguns minutos na reta final do ano. O Fortaleza se reapresenta para a pré-temporada de 2025 no dia 8 de janeiro.