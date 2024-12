Ceará anuncia mais quatro reforços para o futsal com foco na temporada 2025

O Ceará segue a montagem do elenco do futsal para a temporada 2025. O Alvinegro anunciou nesta quinta0feira (26) mais quatro reforços. O pivô Vagner e os alas Denner, Biel e Markinhos vão compor a equipe que vai disputar cinco competições no próximo ano. Ao todo, já são dez nomes contratados, além do treinador.

O time comandado por Fagner Moura tem ainda Léo Borba e Thiago Soares (goleiros), Rhuan (fixo), Ostinha (ala-esquerdo), Wallysson (ala/fixo) e João Vitor (pivô).

vai disputar a Copa Estado do Ceará, o Campeonato Cearense, a Copa Nordeste, a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro de Futsal.

FICHAS TÉCNICAS:

DENNER

Wilson Denner Juvêncio do Nascimento

Posição: Ala

Clubes onde jogou: Sorriso Futsal, Pato Futsal, Coronel Futsal, Lagarto Futsal, Sport/PE e Ceará.

BIEL

Gabriel Souza (Biel)

Posição: Ala/Pivô

Clubes onde passou: Educar Futsal/SE, Lagarto Futsal/SE, Confiança Futsal/SE, São José Pinhão/SE, Acaf Paraná e Ceará.

MARKINHOS

Marcus Paulo Sousa Lopes (Markinhos)

Posição: Ala

Clubes onde passou: CMT/MA ,Moto Clube/MA , Balsas Futsal/MA , Sampaio de Araioses/MA , Simão Dias/SE, Lagarto/SE , São José de Pinhão/SE , ASEC Caruaru/PE, Coronel Futsal/PR, Ampére Futsal/PR e Ceará.

VÁGNER BARBOSA

Vagner Barbosa dos Santos (Vágner Barbosa)

Posição: Pivô

Clubes onde passou: Cad Guarapuava Futsal, Paranavaí Futsal, Fk Vytis (Lituânia), Umuarama, Operário Laranjeiras, Faxinal, Bituruna, Botucatu Futsal e Ceará.