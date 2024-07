Moisés se recupera de lesão e volta a ser relacionado no Fortaleza

Moisés, atacante do Fortaleza, está recuperado do estiramento muscular na coxa esquerda e voltou a ser relacionado por Juan Pablo Vojvoda. Ele está no banco de reservas na partida contra o Fluminense, pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.

O atacante não atuava pelo Fortaleza desde a partida de volta da final da Copa do Nordeste de 2024, no início de junho, contra o CRB. Naquela partida, disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), Moisés deixou o campo com apenas quatro minutos de jogo.

Legenda: Moisés em ação com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Estão no departamento médico do Fortaleza atualmente Martínez (estiramento ligamentar colateral medial joelho direito), Calebe (atleta em processo de fortalecimento muscular), Zé Welison (estiramento muscular na coxa esquerda) e Kuscevic (gastroenterite).