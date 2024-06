Militão, Rodrygo e Vinicius Jr. se apresentam e Seleção Brasileira está completa para Copa América

Éder Militão, Rodrygo e Vinicius Junior se apresentaram nesta quarta-feira (5) em Orlando, nos Estados Unidos. Campeões da Champions League no sábado (1), eles foram os últimos a chegar na concentração da Seleção Brasileira.

Desde quinta-feira (30), Dorival Júnior treina os convocados para a disputa da Copa América, que será aberta no dia 20. De tarde, os jogadores voltam a treinar no ESPN Wide World of Sports Complex.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24, quando enfrentará a Costa Rica, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai também fazem parte do grupo da Seleção na primeira fase.

Na quinta-feira (6), a delegação embarca para o primeiro amistoso da fase de preparação. O time enfrenta o México, em College Station, no Texas, no sábado. No dia 12, o Brasil jogará contra os Estados Unidos, em Orlando, na último teste antes do início da competição continental.